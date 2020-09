Elecciones 2021: ONPE establecerá horarios de votación según últimos dígitos del DNI

A fin de evitar aglomeraciones en los centros de votación para los comicios 2021 y prevenir el contagio del coronavirus, el presidente de Consejo de Ministros, Walter Martos, anunció que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) establecerá horarios de votación.

De esta manera, luego de la reunión que se llevó a cabo este último viernes 25 de setiembre entre el primer ministro y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se propuso que se organice a los votantes por el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

“Ya lo estamos viendo con el presidente de la ONPE y me explicó cómo iba a ser el tema de las elecciones, que iba a haber una mayor cantidad de mesas, que iban a ser tres más de las normales, que se establecería periodos de tiempo para evitar los aforos”, mencionó Martos en TV Perú.

Así, manifestó que incluso se habló de un horario especial para las personas consideradas de riesgo o vulnerables , y otro para el resto de personas acorde al dígito final de su DNI.

“Por ejemplo que de 7.00 a.m. a 9.00 a.m. voten personas vulnerables, de 9.00 a.m. a 10.00a.m. las personas que terminan con un digito en el DNI para que no haya aglomeraciones”, precisó Martos.

ONPE evalúa brindar compensación a miembros de mesa

En la misma línea, señaló que junto al jefe de la ONPE estarían evaluando la posibilidad de brindar un incentivo a los miembros de mesa, esto iría a la par con la extensión del horario de votación.

"También está empeñado en dar una compensación a los miembros de mesa , ver una factibilidad del marco legal que le permita alargar (el horario) de las 4:00p.m. (hora que normalmente termina) a 7:00 pm, tiene varios planteamientos”, sostuvo.

Por otro lado, Walter Martos solicitó al Congreso de la República que concluya la reforma política y apruebe las propuestas pendientes antes del 28 de setiembre; en línea con ello, podrán tener vigencia para las elecciones generales de 2021 en adelante.

