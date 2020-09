Julio Guzmán, presidente del Partido Morado, anunció que en los próximas días darán a conocer las organizaciones regionales que se están sumando a su agrupación para postular a las elecciones 2021.

“ Vamos a hacer el anuncio de las plataformas regionales que se están sumando al partido porque creen que este va a ser un trabajo colectivo, pero también hay una serie de personalidades que se están uniendo al partido no como fichaje, sino porque comparten ideas políticas”, refirió en diálogo con RPP.

No obstante, precisó que estos posibles acuerdos se estuvieron coordinando desde meses atrás, como ocurrió con Fuerza Ciudadana, y no cerró la posibilidad de unirse con otras fuerzas políticas.

“El Partido Morado está liderando un proceso de convergencia en el que podamos invitar a organizaciones políticas que piensan igual que nosotros para poder darle a los peruanos una opción institucional”, expresó.

Al ser consultado por una posible intervención de Salomón Lerner para finalmente llegar a la alianza electoral, Guzmán Cáceres aseguró que tal hecho no ocurrió. “(Salomón Lerner) es miembro de Fuerza Ciudadana, pero no es autor y, como consecuencia, no ha sido parte del anuncio político”, precisó.

Retiro de aportes de la ONP

En cuanto al retiro de aportes de la ONP, señaló que desde su agrupación no irán en contra de la medida, sino que buscarán llegar a un acuerdo con el Parlamento.

“El Partido Morado está trabajando una opción alternativa. Nos reunimos todos los días para afinar una propuesta que pronto vamos a presentar ante el Congreso. Es responsable no tumbar el sistema y dar el dinero a la gente que lo necesita”, dijo Guzmán.

Comisión Especial que elegirá a miembros del TC

Al ser consultado por la decisión que tomó la Comisión Especial del Congreso, que seleccionará a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, el líder del Partido Morado aseguró que su agrupación es la única que votó en contra de la forma en que se aprobó el reglamento.

“No se escuchó a los expertos ni los indicadores a evaluar. No tienen filtros y no sabemos si van a funcionar o no. Dado que el reglamento ya se aprobó, lo que le toca al Partido Morado es vigilar que se cumplan las condiciones y transparencia”, puntualizó.

