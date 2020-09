Arequipa: Región invierte en terreno de invasión donde Cáceres Llica y su asesor tienen lotes

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) construye la plaza cívica de Jardín del Colca en el distrito de Yura. Esta asociación de vivienda, surgida de una invasión, la preside Hugo Mendoza Choquehuanca, flamante consultor del GRA. De ella, también es socio el gobernador Elmer Cáceres Llica que posee ahí un terreno rústico en plena construcción.

¿Puede el GRA destinar sus recursos públicos en un terreno aún sin saneamiento físico legal? Además, ¿donde el gobernador y su consultor tienen sus propiedades? .

La explanada de Jardín del Colca costará más de 2.8 millones de soles. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2019, paralizaron por la pandemia pero se retomaron en agosto pasado. La Oficina de Ordenamiento Territorial sostuvo en febrero pasado que en Jardín del Colca se podrían hacer propietarios del terreno a través de una subasta pública que promovería el GRA. Sobre el tema, el alcalde de Yura, Néstor Chicaña Nina justificó la obra. Sostuvo que la parte donde se ejecuta la plaza está dentro de la expansión del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Sin embargo admitió que falta el saneamiento.

Reinicio

Jardín del Colca está en la carretera de salida de Arequipa (Yura). Desde la vía se debe recorrer un camino de trocha que tarda 20 minutos en carro. En la plaza, alrededor de 15 obreros, retomaron los trabajos en el que ya se ha invertido el 50% del presupuesto, es decir 1.5 millones de soles. Su reinicio se dio semanas después de que Mendoza regresará al GRA. Para esta plaza, se lanzó el 21 de agosto pasado una adjudicación simplificada para la compra de 44 postes de fierro fundido (farolas de alumbrado), para la plaza cívica. Entre los requisitos, que tenga un cóndor encima similar a la plaza de Chivay (Caylloma), lugar de donde proviene el gobernador. La buena pro se debió otorgar el 1 de setiembre, sin embargo se declaró desierto. “Lo primero que tiene que hacer gobierno nacional, regional o local, es definir la propiedad del terreno. No puede invertir donde no existe un saneamiento físico legal”, opinó el abogado Jorge Sumari Buendía.

Añadió que no se puede hacer inversiones en “terrenos inseguros, donde no hay seguridad jurídica”. De la misma opinión es el consejero Harberth Zúñiga. Lo califica como delito. “Lo sé porque he sido alcalde (de Cayma), para invertir un sol de los recursos públicos manda el saneamiento físico legal del terreno”, declaró.

Zúñiga indica que esta intervención le traerá problemas legales a Cáceres.

La autoridad regional, en uno de sus últimos discursos como candidato, confesó tener un lote en Jardín del Colca.

La obra del GRA constituye un conflicto de intereses para Zúñiga debido a que no solo Cáceres informó tener un lote sino porque hoy su consultor es aún presidente de Jardín del Colca. “Evidentemente lesiona los principios, contra la moral, porque se están beneficiando ambos con una obra”, aseveró. Para Sumari también se configura el conflicto de intereses que linda con la falta ética. El gerente general del GRA Gregorio Palma, indicó que se trata de un convenio entre el GRA y la comuna distrital y que es indispensable el saneamiento de terreno. “El terreno es de Yura, cualquier problema del lugar, es el distrito de Yura el que lo deberá asumir”, declaró.

PUEDES VER: Amigo de Cáceres Llica acusado de violencia vuelve al Gobierno Regional de Arequipa con sueldo jugoso

Critican retorno de Mendoza al gobierno regional

La vuelta de Hugo Mendoza como consultor del GRA no cayó bien. El consejero regional José Luis Hancco, sostuvo que cuando fue asesor no hizo nada positivo. Añadió,le falta méritos para ser consultor con un sueldo de S/ 8 mil mensuales. “En sus informes mensuales que hacía al gobernador (Elmer Cáceres Llica) puso que logró la liberación de un cóndor de Caylloma”, explicó. “La contratación de Mendoza demuestra la incompetencia del gobernador”, detalló. El congresista, Hipólito Chaiña, sostuvo que no se debe tolerar este tipo de medidas. El gerente general del GRA, Gregorio Palma, indicó que Mendoza está arrepentido. "Son temas propios de las personas, yo considero que hizo un mea culpa ", declaró. Acotó que Mendoza está en el grupo de asesores de Cáceres.

