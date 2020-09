El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció las medidas que regirán a partir de octubre debido que se iniciará “parcialmente” la fase 4 de la reactivación económica, a fin de superar el impacto generado por la pandemia del coronavirus.

En esa línea, el jefe de Estado detalló que en la fase 4 se permitirá que a las tiendas un aforo de 60%, los restaurantes y servicios afines 50%. Vizcarra Cornejo añadió que se autoriza el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales desde el 5 de octubre.

Por otro lado, el mandatario enfatizó que se mantiene la prohibición de reuniones sociales debido a que son focos de contagios del SARS-CoV2. En ese sentido, Martín Vizcarra indicó que las actividades que “son de alto riesgo no podemos reiniciarlas. Los bares, las discotecas, los cines... no pueden todavía funcionar”. "El decreto indica que algunas actividades de la Fase 4 aún no comenzarán. Hay que comprender que primero es la salud ”, aseveró.

No obstante, Vizcarra señaló que los días domingos continuará la restricción de uso de transporte privado. “Solo podrán salir cerca de sus domicilios los menores de hasta 12 años y en compañía de un adulto responsable”, acotó.

Indició que las regiones de Cusco, Tacna, Moquegua, Puno, Abancay, Huamanga y Huánuco continuarán en cuarentena focalizada, por tanto, continuará rigiendo la inmovilización social los domingos.

Vizcarra: “Está disminuyendo la cantidad de personas fallecidas”

Además, el mandatario Martín Vizcarra resaltó que los fallecimientos a causa de la COVID-19 ha presentado una disminución constante. “Todas las semanas han comenzado a disminuir la cantidad de personas fallecidas”, sostuvo.

“Al 2020, los tres primeros meses del año, la cantidad de personas fallecidas estaban por el orden de 2.200 por semana, pero de ahí comenzó la afectación de la pandemia del coronavirus", explicó.

Sin embargo, Vizcarra Cornejo resaltó que el sistema sanitario nacional está más fortalecido desde que se registró el primer caso en marzo pasado. “Estamos mejor preparados, esta fortaleza en el sector salud no puede desaparecer después de que derrotemos la pandemia", puntualizó.