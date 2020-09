Los políticos de Cusco que están impedidos de postular en nuevas elecciones por nueva ley

José Víctor Salcedo

Casi todo el elenco estable de la política cusqueña fue sacado de carrera política. Por lo menos no postularán en las próximas elecciones generales del 11 de abril de 2021. Un cambio constitucional impide postular a cargos de elección popular a quienes tengan sentencia por delito doloso en primera instancia.

Esa modificación saca de la escena a los tres últimos alcaldes del Cusco. Víctor Boluarte Medina está suspendido del cargo por una condena a un año de pena suspendida de la libertad por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Su caso está en casación en manos de la Corte Suprema, que citó a audiencia de vista de causa para este 5 de octubre.

El exalcalde Carlos Moscoso Perea (2015 - 2018) tiene una sentencia de dos años de prisión suspendida dictada en enero de este año. Se le encontró responsable del delito contra la fe pública por haber presentado firmas falsas en el padrón con el que inscribió su movimiento Kausachún ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2014.

Queda fuera también el ex burgomaestre Luis Flórez García. En agosto del 2019, la Primera Sala Penal de Apelaciones confirmó en segunda instancia una sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida. El delito que cometió es contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad de trabajo, subtipo atentado contra las condiciones de seguridad laboral.

Algunos cuestionan la modificación, porque contraviene el criterio de presunción de inocencia y la pluralidad de instancias para resolver las investigaciones. El ex procurador anticorrupción, Henry Delgado Urrutia analiza este aspecto. “La pregunta es: ¿Habiendo una sentencia condenatoria existirá la presunción de inocencia aún? Si es que hay una condena ya establecida evidentemente ya se ha enervado la presunción de inocencia por lo menos en esa instancia judicial. No puede haber una suerte de predictibilidad en una segunda instancia acerca de su reclamo de inocencia cuando no exista algún medio probatorio que pruebe su inculpabilidad”, precisó.

Las ventajas

El ex procurador Delgado sostuvo que la incorporación de esa prohibición permitirá que “la característica valorativa para elegir se basa en el grado de honestidad y probidad, y se traduzca en la elección de autoridades que puedan cumplir sus mandatos en los tres niveles y los funcionarios”.

Además, será una herramienta importante “para que no se corte el periodo gubernamental (esto cuando la autoridad recibe su sentencia en pleno ejercicio) y se cumplan los planes de gobierno”, explicó Delgado.

Los cusqueños han sido testigos de la salida abrupta de sus autoridades porque son condenadas en plena vigencia de sus periodos de gobierno. Ocurrió el año pasado con el alcalde Víctor Boluarte, suspendido del cargo. También pasó en diciembre del 2013 cuando el expresidente regional Jorge Acurio fue condenado por delitos de corrupción y, por ende, vacado. Actualmente Acurio tiene una condena en primera instancia de cuatro años de cárcel, dictada en enero del 2018. Es investigado por el caso Lava jato. ❖

Los políticos investigados de Cusco

Hay otro grupo de políticos con trayectoria que no tienen condena, pero están siendo investigados por diferentes tipos de delitos. Ellos sí podrían postular en las elecciones congresales.

En la lista está el ex alcalde de Espinar y figura del Frente Amplio, Oscar Mollohuanca; la ex alcaldesa de La Convención y lideresa de Somos Perú, Fedia Castro.

Y están, dentro de un tercer grupo, aquellos políticos que tienen sentencias cumplidas por diferentes delitos y que sí pueden postular como Jorge Valcárcel, Vladimir Quispe, Werner Salcedo, entre otros.