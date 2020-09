Elecciones 2021: Susel Paredes se suma a la campaña tras alianza con Partido Morado

Susel Paredes se sumó al acuerdo entre Fuerza Ciudadana, movimiento que integra, y el Partido Morado. Con ello, queda abierta la posibilidad de que la gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Magdalena pueda participar en los próximos comicios de 2021.

Sin embargo, aún no se define si formará parte del equipo presidencial o solo postulará como legisladora. “Más adelante, como institucionalmente corresponde se harán elecciones internas (en el Partido Morado) y yo postularé al cargo o a los cargos que mi partido, Fuerza Ciudadana, acuerde postular. Aquí estamos haciendo política como debe ser, seriamente. No es que se me ha ocurrido que quiero ser congresista. No es así. Somos parte de una propuesta política y haremos lo que dice el acuerdo”, indicó en entrevista para RTV.

El acuerdo entre el Partido Morado y Fuerza Ciudadana

Este jueves 24 de setiembre, a través de un comunicado, el partido fundado por Julio Guzmán anunció una alianza política con Fuerza Ciudadana. Dentro del documento se expresa que la unión entre ambas organizaciones busca “brindarle una alternativa seria al país” para combatir “los sectores vinculados a la corrupción, el autoritarismo, y la demagogia”.

Por su parte, el movimiento que integra Paredes informó que el acuerdo político responde a un consenso “de impulsar la construcción de una coalición de centro progresista y republicano para las elecciones del 2021, capaz de articular a organizaciones políticas y sociales afines, sin distraer el objetivo prioritario de lograr la inscripción y avanzar en el trabajo político y orgánico con miras a las elecciones del 2021”.

¿Qué dijo Susel Paredes tras anunciar alianza con el Partido Morado?

Tras confirmarse el acuerdo entre el Partido Morado y Fuerza Ciudadana, Susel Paredes manifestó sus aspiraciones para las elecciones generales de 2021 y el motivo del acuerdo entre el movimiento al que pertenece con el del partido que lidera Julio Guzmán, en el que incluyó que es un trabajo de meses.

“Yo no soy un fichaje. La política no es un deporte. La política es una actividad muy seria donde hay ideas como base para la acción de lo que haces. Soy parte de un acuerdo político entre dos instituciones”, expresó Paredes.

Asimismo, la gerente de Fiscalización no descartó participar en las elecciones internas del Partido Morado como candidata presidencial. “Todos los políticos quieren ser presidentes (...). Como política, sería una mentirosa si te dijera que yo nunca he aspirado a ser presidenta, yo no tengo nada que ocultar sobre eso”, manifestó en diálogo con La República.

¿Quién es Susel Paredes?

Susel Paredes se hizo conocida luego de asumir el cargo como gerenta de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control en la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán a finales del 2014. Durante su desempeño realizó el desalojo de varios ambulantes en lugares caóticos como La Parada y Tacora.

Posteriormente, fue gerenta de Fiscalización en la Municipalidad de Los Olivos durante la gestión de Pedro del Rosario en 2015. En ese período, Paredes tuvo que poner orden y clausurar diversos ambientes peligrosos en el municipio.

Cuatro años más tarde, en 2019, Paredes llegó a Municipalidad de La Victoria en la actual gestión de George Forsyth, en el cual tuvo que enfrentarse a mafias dentro de Gamarra, a ambulantes que invadían las veredas y pistas, y a comerciantes.

Actualmente, desde el 1 de enero de 2020, se desempeña como la actual gerente de Fiscalización, Control y Sanidad de la Municipalidad de Magdalena bajo el mandato de Carlomagno Chacón.

¿Qué partidos políticos participarían en las Elecciones 2021?

A casi siete meses de las próximas elecciones electorales de 2021 y con el vencimiento de plazo de afiliación a una organización política para aquellos que deseen participar, los aspirantes presidenciales y organizaciones políticas continúan definiendo las candidaturas.

Oficialmente hay 24 organizaciones políticas inscritas y habilitadas para participar en los próximos comicios electorales, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Algunos de los partidos son:

Restauración Nacional

Todos por el Perú

Partido Morado

Avanza País

Nuevo Perú

Frente Amplio

Alianza por el Progreso

Fuerza Popular

Partido Popular Cristiano

Podemos Perú

¿Cuándo se realizarán las Elecciones 2021?

La fecha estipulada para las próximas elecciones generales de 2021 está fijada para el 11 de abril del próximo año. El actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto, adelantó que se aplicará una votación escalonada que iniciará desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m., reservándose para las dos primeras horas del proceso el sufragio de personas vulnerables.

Elecciones 2021, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.