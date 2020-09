Cuellos Blancos: aspirante a colaborador eficaz vincula a fiscal Marco Villalta con el caso [VIDEO]

Un aspirante a colaborador eficaz en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto mencionó el nombre del fiscal Marco Villalta durante sus declaraciones a las autoridades. De esta manera, lo vincula a las negociaciones ilícitas que se realizaron con los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

“(Lo conozco) Por una invitación que me hace una persona, un amigo, a almorzar. No me dijo para qué era el almuerzo, acudí a la reunión y el fiscal Villalta estaba ahí ”, dijo el colaborador.

Según comentó, el encuentro se dio entre diciembre de 2015 y enero de 2016, en el Club Cusco de Jesús María. El informe de Canal N, además, precisó que el fiscal Villalta quería conseguir la plaza de fiscal superior de lavado de activos que en esos años estaba en disputa en el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo cual necesitaba una ayuda para pasar a la fase final del proceso.

“Ya entrando más en confianza en el almuerzo, él (Villalta) me hace referencia que tenía tres soportes en el CNM, que venía siendo apoyado por el señor José Cavassa. ‘Él me está apoyando’, me dijo y también me dijo que estaba tratando de conseguir un cuarto apoyo”, manifestó.

Al ser una competencia bastante reñida, el fiscal Villalta buscó el apoyo de un superior para lograr ser admitido para la plaza. Sin embargo, luego de la entrevista personal, logró su nombramiento .

Estas declaraciones reafirmarían las nuevas revelaciones de los audios en los que Karem Roca, exsecretaria del presidente Martín Vizcarra, también hace mención a Marco Villalta, haciendo referencia a que estaría involucrado en actos comprometedores. En este sentido, su nombramiento se encuentra en entredicho.

Hasta el momento, Villalta no se ha pronunciado sobre el tema.

