Casos de “Los Cuellos Blancos” en riesgo por enfrentamiento en la Fiscalía

Los casos de “Los Cuellos Blancos”, que involucran en corrupción a altas autoridades del país, están en riesgo por enfrentamientos en el Ministerio Público. La fiscal Rocío Sánchez, quien inició las indagaciones de los hechos en el Callao, podría dejar estos expedientes, tras haber reclamado por presuntos excesos de la fiscal coordinadora asignada, Sandra Castro, que afectaría las diversas pesquisas.

La fiscal del Callao considera que “hay un temor” por lo que le han relatado los colaboradores eficaces, que sindican a altas autoridades todavía con poder.

“En estas delaciones hablan de altos funcionarios en general... Hablan de otras instituciones... No hay que focalizar o distraer el tema si es que apunta a nuestra fiscal de la Nación... porque lo que hay en los cuadernos de colaboración eficaz es algo mayor a esto. Estamos hablando de otras organizaciones públicas, estamos ad portas de un proceso electoral, el señor Cavassa tiene vinculaciones en ese extremo”, dijo Sánchez a Canal N el miércoles.

En breve diálogo con La República, la fiscal adujo que espera que la situación mejore en los próximos días y que haya una mayor comunicación.

“La mejor manera de solucionar un tema administrativo es ejerciendo una coordinación y una conversación, no ataque hacia la fiscal del caso. No me parece que esa sea la forma porque eso genera que uno también se defienda y al defenderse tú también puedes generar procesos disciplinarios y vamos a estar en este círculo vicioso que no ayuda”, comentó.

“En lo que uno se tiene que concentrar es en los procesos que uno tiene a cargo y sobre eso es que ahora me estoy abocando”, agregó para esta nota.

El conflicto escaló cuando Castro solicitó a Sánchez todos los folios de sus casos en 24 horas y esta no incluyó en la entrega los cuadernos sobre declaraciones de los colaboradores eficaces por ser información especialmente reservada. Ante esto, Castro denunció a Sánchez ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público.

Como fiscal coordinadora, Castro ha señalado que redistribuirá los casos entre tres fiscalías que tendrán a cargo las indagaciones sobre “Los Cuellos Blancos”. Para eso, aduce que requiere acceder a la información de las pesquisas, según las fuentes consultadas. Castro no respondió nuestros llamados.

Carpetas reservadas

Sánchez alega que las carpetas de colaboración eficaz son reservadas por seguridad de la información y que están protegidas por las normas: el Código Procesal Penal, el reglamento sobre colaboraciones eficaces y un instructivo de la Fiscalía. Ha enviado un documento a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que le precise si debe entregar estas carpetas. Hasta el cierre de esta nota, no había respuesta a su consulta.

La Oficina de Control Interno del Ministerio Público, a cargo de investigar a los fiscales por posibles inconductas, viene haciendo un inventario de las indagaciones de Sánchez para ver si están dentro de plazo y de acuerdo a ley. Esto sumado a las complicaciones de personal por la emergencia sanitaria ralentiza el avance de estas pesquisas.

Sánchez enfrentaba otro proceso en Control Interno por chats en que se comunicaba con el abogado del excandidato presidencial Julio Guzmán. La fiscal ha negado algún favorecimiento.

Sánchez evalúa su renuncia, pero espera comunicación.

Infiltración en el JNE, un punto sensible en la pesquisa

“Yo ya dije lo que tenía que decir y ahora me aboco a lo que me corresponde. Entonces allí yo he dado ya por finalizada mi participación en este tema”, dijo la fiscal Rocío Sánchez a La República. Esto es entregar carpetas de pesquisas.

Son 12 casos los que tiene Sánchez sobre los Cuellos Blancos, una gran investigación que comenzó en su despacho y que encontró involucrados a varias altas autoridades del país, como el exjuez supremo César Hinostroza, hoy en España por ser extraditado.

Entre los casos pendientes, la infiltración en el Jurado Nacional de Elecciones es especialmente sensible. En la colaboración eficaz, se señalan pagos contra la candidatura de Julio Guzmán el 2016. En ese JNE estuvo el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, que ahora integra el Equipo Especial de los Cuellos Blancos.

