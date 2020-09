Según Luis Suárez, viceministro de Salud, durante el estado de emergencia un 70% de la población ha cumplido cuarentena estricta, mientras que el 30% ha salido frecuentemente.

Para Juan Villena, si esta información es cierta el riesgo de una segunda ola es alto, pues las personas que no han contraído el coronavirus no han desarrollado anticuerpos. No obstante, invocó a la población a seguir con las normas sanitarias como el uso adecuado de la mascarilla, lavado de manos constante y el distanciamiento social.

“La gran mayoría de la población está es riesgo (...) No hay ninguna duda que puede venir la segunda ola de COVID-19”, comentó.

Asimismo, el médico infectólogo advirtió que aún teniendo una vacuna contra el virus de Wuhan no hay garantías de que se alcance una cobertura a toda la población, por tanto, recomendó continuar con los cuidados en el futuro.

Por otro lado, se refirió a la fase 4 de la reactivación económica que permitirá abrir bares, discotecas, teatros, cines y gimnasios. Desde su punto de vista, es mejor evitar los focos de contagio y seguir precavidos, ya que de lo contrario la infección colectiva será inminente.

El especialista alegó que el Gobierno debe continuar señalando las recomendaciones y poner limitaciones drásticas en los lugares públicos.

“Sabiendo lo que tenemos que hacer evitemos para que no suceda (el contagio)”, aclaró.

