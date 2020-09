Susel Paredes: “Considero a Julio Guzmán como una persona de centro democrático republicano”

Tras confirmarse el acuerdo entre el Partido Morado y Fuerza Ciudadana, Susel Paredes se pronunció sobre sus aspiraciones para las elecciones generales del 2021. Asimismo, dio su opinión acerca del perfil político de Julio Guzmán.

Mientras que ella se calificó como de centroizquierda; definió al líder del PM como “una persona de centro democrático republicano”.

“Si yo quiero que voten por mí, tengo qué decir qué soy. Le da claridad a la gente. (...) En el acuerdo que suscribimos hoy quedamos en que somos un centro democrático, que creemos en la república, en la división de poderes, en los contrapesos y en la democracia interna”, señaló en diálogo con RPP.

Por otra parte, no quiso aclarar si formará parte de un posible equipo presidencial o solo postulará como legisladora. “No hay impedimento entre estar en la plancha o el Congreso. (En el Partido Morado) está Alberto de Belaunde. Es una agrupación abierta a la diversidad. Me llevo bien con él y Daniel Olivares”, agregó Paredes.

Sobre el acuerdo con el Partido Morado

Susel confirmó su inscripción como militante a la agrupación de Guzmán y su participación en las internas.

“Yo pertenezco a Fuerza Ciudadana, que es un partido sin inscripción. Entonces, no hemos hecho una alianza, sino un acuerdo. Para poder postular y estar en la plancha tengo que estar en las elecciones internas, como señala la ley”, dijo.

Por último, Paredes no quiso hablar sobre su relación con George Forsyth, quien ocupa el primer lugar en la intención de voto presidencial, según la última encuesta de Ipsos - Perú. Cabe resaltar que ella se desempeñó por algunos meses como gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria.

“Nunca voy a hablar mal de una persona que me dio una oportunidad”, manifestó. Respecto a qué piensa del actual burgomaestre, solo dijo qué se debería medir su capacidad de gestión.

