RMP: “¿Por qué no podemos tener procesión del Señor de los Milagros?” [VIDEO]

La procesión del Señor de los Milagros no se realizará este año para prevenir contagios de la COVID-19, así lo anunció el Arzobispado de Lima. Rosa María Palacios recordó que este hecho no pasaba desde la Guerra con Chile.

Asimismo, explicó que desde mayo el Perú declaró estado de emergencia sanitaria y, durante este tiempo, se suspende la vigencia de cuatro derechos constitucionales: derecho de tránsito, derecho de reunión, inviolabilidad de domicilio y el derecho de no ser detenido de forma arbitraria.

Según el artículo 2 inciso 3 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad de consciencia y de religión de manera individual y asociada. Además, especifica que el ejercicio público de las confesiones es libre siempre y cuando no altere la moral y el orden público.

“Una razón sanitaria no es una alteración del orden público y este derecho no ha sido restringido, entonces ¿por qué no podemos tener procesión del Señor de los Milagros? ¿por qué no podemos tener misas?”, preguntó.

La conductora de RTV precisó que al estar restringido el derecho a reunión se prohíbe indirectamente el culto público. Ante esto, RMP cuestionó si estas limitaciones son una afectación racional y violan este derecho.

“Si se hace una ponderación prima la vida y la salud sobre la libertad de culto ¿Hay una afectación? Sin duda y no es poca cosa porque es un derecho constitucional (...) Dios está en todas partes y no necesitamos la bendición de una imagen, sino la bendición de Dios”, manifestó.

