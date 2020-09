La fiscal Janny Sánchez Porturas Ganoza no tuvo necesidad de recurrir a las grabaciones que registraron la exasistenta presidencial Karem Roca Luque y su exabogado Fabio Noriega Montes. Testimonios de testigos oculares y evidencia documental fueron suficiente para determinar que Ricardo “Richard Swing” Cisneros Carballido fue contratado por orden expresa del presidente Martín Vizcarra. Cuando se difunden los tres primeros audios por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón Tejada, la fiscal había avanzado su investigación basada en información relevante de testigos que acreditaron que la exministra de Cultura Patricia Balbuena accedió a disponer en su sector la contratación de Richard Swing a petición del mandatario Vizcarra por intermedio de la ex secretaria general Mirian Morales Córdova. Karem Roca contribuye a la filtración de los audios cuando la fiscal Janny Sánchez había concluido que era necesaria la declaración de Vizcarra como testigo para que responda si es cierto que mandó a Mirian Morales para que comunicara a Patricia Balbuena la disposición de contratar los servicios de Richard Swing, dijeron a La República fuentes de la fiscalía relacionadas con el caso.

Según las declaraciones del testigo reservado, que estuvo presente en los hechos que relató ante la fiscalía –lo que indica que sería una persona del despacho de la exministra de Cultura–, Patricia Balbuena acogió y ejecutó el pedido de Vizcarra de encontrarle un puesto a Richard Swing, cuando el artista no estaba inscrito como proveedor del Estado, sus servicios no habían sido requeridos ni tampoco se necesitaba de su experiencia.

“Si no el fue el presidente Vizcarra quien hizo dicha solicitud por intermedio de la ex secretaria general Mirian Morales, Patricia Balbuena tendría que asumir la contratación, pero sería extraño porque quien conocía al señor Richard Swing era el jefe del Estado, no Balbuena. O bien, Mirian Morales tendría que reconocer que mintió a Balbuena y que usó el nombre del presidente Vizcarra para contratar a Richard Swing. Richard Swing no pudo haberse contratado por sí solo”, explicaron las fuentes consultadas.

Balbuena es clave para aclarar si es verdadero o falso lo que ha manifestado el testigo reservado ante la fiscalía, por ejemplo:

“Patricia Balbuena contactada personal y telefónicamente entre los meses de junio y julio de 2018 (antes de la contratación de Richard Swing) por Mirian Córdova (...) por encargo del presidente Vizcarra, quien manifestó que por orden y disposición (de este) se le buscara un puesto de trabajo en el Ministerio de Cultura a Ricardo Cisneros (Richard Swing). (...) Procediendo la ministra (Balbuena) a entregarle el CV (Curriculum Vitae) del señor Ricardo Cisneros, que había sido entregado por la señora Mirian Morales mediante WhatsApp”.

Así quedaron identificados los actores de la contratación de Richard Swing, algo que el testigo reservado ratificó en el curso de su manifestación:

“Patricia Balbuena cuando era ministra de Cultura recibió llamadas y mensajes telefónicos y comunicaciones por WhatsApp de Mirian Morales por encargo del presidente Vizcarra para que le diera una oportunidad laboral, es decir, se le contrate a Ricardo Cisneros (Richard Swing). (...) (Mirian) Morales insistió a la ministra (Balbuena) que (la) apoyara en ello (la contratación de Richard Swing) Cuando se le informó que Cisneros quería ser asesor y tener las prerrogativas de personal de confianza (...), Mirian Córdova señaló que iba a hablar con Cisneros para que aceptara la propuesta que se le iba a hacer. Esto es, contrataciones de servicios por terceros, pues la contratación (de Richard Swing) era importante para el señor presidente (Vizcarra)”.

Es decir, antes que circularan los audios de Karem Roca y su exabogado Fabio Noriega, la fiscal del caso obtuvo información sobre la presunta implicación directa del jefe del Estado en la contratación de Richard Swing.

El mismo testigo reservado refirió que la exministra recibió distintas e insistentes llamadas para que accediera a contratar a Richard Swing, porque era una urgencia de Vizcarra cumplir con un amigo:

“Este pedido fue reiterado en varias oportunidades argumentando que Cisneros llamaba permanentemente al presidente de la República para que lo recomendara ante los ministros de Cultura para ser contratado por servicios. Ello en razón a la amistad y confianza que tiene el señor presidente de la República (con) el señor Richard Cisneros”.

Fueron varias ocasiones en las que Mirian Morales invocó el nombre de Vizcarra para favorecer a Richard Swing. Por ejemplo, cuando se venció el primer contrato, usó la misma fórmula para que le renovaran, confirma el testigo reservado:

“En octubre de 2018, como ya se había terminado la orden de servicio (de Richard Swing), Mirian llamó por celular vía WhatsApp a la ministra (Balbuena) para indicarle (que) por encargo del presidente (Vizcarra) que se le haga una nueva orden de servicio al señor (Richard Swing). (Siendo así), la ministra (Balbuena) le solicita al secretario general (del Ministerio de Cultura, Antonio Apolini Quispe), elabore la orden de servicio, la que es emitida el 29 de octubre de 2018”.

El presidente Vizcarra se libró de la vacancia, pero no de la investigación fiscal.

El testigo reservado

Por la naturaleza de las manifestaciones de esta persona, todo indica que formó parte del entorno de la exministra Patricia Balbuena.

Continúa.

