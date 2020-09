Los precandidatos buscan vehículos electorales para llegar al poder

Por: Pamela Palacios, Henry Cotos y Enrique Patriau

A seis días de que se venza el plazo para que se inscriban en los partidos quienes deseen postular en las elecciones de abril del 2021, ya hay algunos posibles candidatos que han oficializado su militancia (de última hora) y otros que siguen negociando.

Es lo que ocurre cada vez que en el Perú se acercan las elecciones: aspirantes que buscan vehículos electorales de emergencia y agrupaciones que necesitan, a su vez, de alguna figura que les permita pasar la valla y mantener su inscripción.

Se necesitan unos a otros.

El politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú Fernando Tuesta describió la situación de la siguiente forma: “'Estoy aún en conversaciones, pronto les informaré'. No es una declaración de un futbolista, ante el inminente cierre del libro de pases de la temporada. Algo así está ocurriendo con candidatos a la presidencia, que conversan con varios partidos políticos, para ver con cuál de ellos ‘ficha’. Candidatos que no tienen partidos, y partidos que no tienen candidatos. Se juntan el hambre y la necesidad. Este es el efecto de la debilidad extrema de nuestro sistema”.

Oficialmente hay 24 organizaciones políticas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que están habilitados para participar en los comicios del 2011. En la infografía que acompaña estas páginas se pueden leer cuáles son.

Hay otros pre-presidenciables que desean inscribir a sus propias agrupaciones. Pero el tiempo les corre en contra.

En resumen, no se trata de candidaturas que nacen como producto de una vida partidaria. Son proyectos personales –legítimos, desde luego– pero que se “institucionalizan” a la fuerza, apenas en el papel.

La militancia es una necesidad; no una convicción.

Un ejemplo claro es el del alcalde de La Victoria, George Forsyth. Primero con diferencia en las iniciales encuestas de intención de voto, confirmó su inscripción de última hora en Restauración Nacional (que cambiará de nombre). Antes, sin embargo, conversó con otras agrupaciones. Ha dicho que no sabe si postulará, pero hay pintas con su nombre por varios lados.

Un segundo caso es el de Fernando Cillóniz. Acaba también de inscribirse en Todos por el Perú (la misma agrupación que presentó la frustrada candidatura de Julio Guzmán en el 2016). El exgobernador regional se ha mostrado de acuerdo en buscar algún entendimiento con otras organizaciones. Se sabe que ha tenido contactos, por ejemplo, con el Partido Popular Cristiano (PPC).

El caso del empresario minero, Roque Benavides, llamó la atención también.

Claro está, en su caso procedió a inscribirse en un partido histórico aunque con un presente bastante complicado, como el APRA. Igual, lo hizo a días de que se venza el plazo estipulado. Para todos los efectos, se trata de una militancia casi de último minuto.

Algunas razones

La analista Giovanna Peñaflor señaló que el problema de esta gran cantidad de candidatos y partidos que se ofrecen como “vientres de alquiler” radica, entre otras razones, en la falta de participación de la sociedad en política y en un sistema de partidos devastado en los noventa y que nunca se pudo recuperar.

“Desde los noventa se habla de la crisis de los partidos y durante todos estos años hemos sido incapaces como sociedad de crear un marco de instituciones sólidas que representen a la población. Hemos creado distintos marcos legales apostando por el fortalecimiento de las organizaciones políticas y los resultados han sido pobrísimos. Creo que es un problema que tiene que ver con la sociedad que dejó de participar en lo público. No pertenecemos a instituciones a menos que sean de sobrevivencia, como los comedores populares, el vaso de leche”, dijo.

Por su parte, el también analista Luis Benavente coincidió en que en el Perú no existe un sistema de partidos estructurado, en donde las candidaturas sean consecuencia de una línea de carrera de la militancia. En cambio, añadió, son “clubes” o “bolsas electorales” que se activan en esta época con una oferta de candidatos que son producto de negociaciones.

Cabe recordar que el miércoles 30 es el límite para afiliarse a un partido y así poder participar de las elecciones internas donde se elegirá a los candidatos para los comicios generales del 2021, según la Ley Nº 31038 que establece normas transitorias en la legislación electoral.

Es decir, de acá hasta mediados de la siguiente semana, seguro habrá otras novedades que definirán el futuro de los comicios generales del próximo año.

Renuncias y licencias

En algunos casos no solo se tratará de inscribirse en un partido para intentar cumplir con el sueño presidencial. También habrá que renunciar o pedir licencia a los cargos de elección popular que se vienen ejerciendo.

Y cabría preguntarse si eso no significa defraudar la confianza depositada por la gente a través de sus votos. En teoría uno es electo para cumplir con su periodo completo, no parte.

Miremos el caso de Forsyth, por ejemplo. Según el experto electoral Enzo Elguera, el actual alcalde de La Victoria tendría que renunciar 6 meses antes de la elección del 11 de abril. Es decir, como máximo el 11 de octubre. No llegaría ni a los dos años de función. Señaló que esto lo estipula el artículo 194 de la Constitución y la Ley 30305.

Otro que se vocea como posible aspirante presidencial es el congresista de Podemos Perú Daniel Urresti. En un reciente sondeo de Ipsos, aparece segundo en intención de voto. En su caso, Urresti Elguera refirió que tendría que pedir una licencia 60 días antes del 11 de abril. Es decir, hasta el 11 de febrero del 2021. Precisó que así está contemplado en el artículo 114 de Ley Orgánica de Elecciones.

El especialista electoral José Tello coincidió en que Urresti no está obligado por ninguna norma a renunciar.

El Frente Amplio tendrá un congreso el fin de semana

Otro de los partidos que deben estar definiendo su candidatura presidencial en estos días es el Frente Amplio (FA). Marco Arana explicó que este fin de semana, el sábado y el domingo, se llevará a cabo el congreso nacional de la agrupación, el cual será de manera virtual por la pandemia. Se calcula que participarán 300 personas.

“Se verán cuatro temas: el análisis de la situación nacional, un balance del estado del FA, el debate del plan de acción política para los años 2021 y 2022 y una adecuación estatutaria”, explicó Arana.

En ese congreso nacional, se oficializaría la candidatura presidencial del propio Arana, con cargo a ser refrendada en las elecciones internas. No se descartan alianzas.

