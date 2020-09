Elmer Mamani

Edgar Alarcón Tejada, el parlamentario que difundió los audios sobre el presidente Vizcarra, admitió haber visitado a Antauro Humala, preso en una cárcel de Lima. Alarcón aclaró que no consultó a Antauro sobre la difusión de estos porque en ese entonces ese material no existía. Aunque, según Alarcón, detonada la bomba, Humala en comunicación telefónica lo felicitó. Le dijo que era un gran demócrata.

Con el líder etnocacerista hay una coordinación permanente, ambos son aliados políticos desde las elecciones pasadas tras la alianza entre el etnocacerismo y Unión Por el Perú.

Antauro está preso por el levantamiento de Andahuaylas lo que provocó la muerte de cuatro policías en 2005.

En la conferencia que convocó en Arequipa, el ex contralor anunció que no dará tregua con la investigación al mandatario Vizcarra por el caso Richard “Swing” Cisneros, personaje al que se habría beneficiado con varios contratos por sus cercanías al mandatario.

El plazo para entregar el informe final feneció el 20 de setiembre. Alarcón señaló que pidió una ampliación de 30 días. “Han aparecido nuevos hechos, como los audios, queremos llamar a Karem Roca, Mirian Morales, Óscar Vásquez”, anunció.

Luego enviará un cuestionario de preguntas al presidente Vizcarra para que responda. Contrariamente sostuvo que no tiene el ánimo de cuestionar al dignatario sino que deslinde responsabilidades.

Alarcón insisten en mantenerse en la comisión de Comisión de Fiscalización del Congreso que preside. “No van poder sacarme del Congreso voy a seguir peleando, por que tengo la razón en base de documentos”, sostuvo. Indicó que no cometió ninguna falta al no entregar primero los audios a su grupo de trabajo sino presentarlas en el pleno sin peritaje. El parlamentario José Luis Ancalle de Frente Amplio e integrante de la comisió de Fiscalización planteó una moción para separarlo. La propuesta aún no se debatió.

El legislador de Unión Por el Perú (UPP) se justificó con que se corría el riesgo de que se manosee el tema con pedidos de los integrantes de peritajes, que no salga a la luz y diversas opiniones. “Si iba a la comisión me iban a decir porque no fui a la Mesa Directiva (…) Existen mas audios la verdad no se. Cualquier material, papeles de carácter anónimo por mesas de partes del Congreso, para evitarme problemas y malos entendidos”, replicó.

Sobre la denuncia de que Alarcón contrató espías para “reglaje” y “chuponeo” a fiscales que lo investigan por varios casos, lo desmintió. Volvió a mencionar que sí se reunió con un ex miembro del Ejército Alejandro Alarco Cárcamo. Dijo que este lo visitó en seis oportunidades, cuando era vicecontralor (2017), le pedía trabajo como jefe de seguridad de Contraloría. Sin embargo, hay un ex agente que aseveró que fue reclutado por Alarcón a nombre del parlamentario para participar de labores de espionaje a fiscales que siguen casos contra Alarcón.

Los fiscales indagan al congresista por peculado, un soborno que recibió para descongelar la cuenta de la comuna chiclayana, enriquecimiento ilícito por la compra de automóviles cuando pertenecía a Contraloría. Según Alarcón solo son 10 los procesos que tiene abiertos hasta el momento, el último de ellos por sedición para quitar del cargo al presidente Vizcarra.

