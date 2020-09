Vizcarra: “Cambio climático no es solamente firmar un acta, es tomar decisiones concretas”

El Gobierno instaló este miércoles la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático con el objetivo de planificar la respuesta nacional frente a los problemas ambientales a nivel mundial.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, resaltó que esta decisión es parte de la lucha contra el cambio climático, y está ligada a otras medidas dadas en el transcurso de su mandato. Agregó que la tarea involucra a todos los sectores de la sociedad.

“La Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático no puede quedar en un mero acto administrativo donde firmamos todos un acta y luego nos volvemos a ver después de unos meses cuando tengamos una reunión. (...) Cambio climático no es solamente firmar un acta, no es solamente tener una comisión, es tomar decisiones concretas ”, enfatizó el gobernante.

De esta manera, exhortó a las autoridades de los gobiernos regionales y a la sociedad civil a ratificar los esfuerzos dados en el marco de la lucha contra el cambio climático.

Medidas del Gobierno a favor del ambiente

Al respecto, el jefe de Estado resaltó que el Perú fue el primero de la región en emitir la Ley Marco sobre Cambio Climático, así como generar conciencia para evitar plástico de un solo uso, principio que se respalda en una norma legislativa.

Mencionó que el país también fue el pionero en ratificar en Hispanoamérica, el Acuerdo de París, al considerar que por su gran biodiversidad puede ser uno de los más afectados por el cambio climático.

“Así como tomamos decisiones firmes de ir a la Pampa para proteger nuestra Amazonía de la minería ilegal, tenemos que tomar decisiones mucho más agresivas para el cambio de matriz energética”, manifestó.

A la vez, comentó que el Gobierno hará seguimiento a los acuerdos dados en la comisión como en otras iniciativas, con el objetivo de dar bienestar integral a la población. “La coyuntura de la COVID-19 de ninguna manera ha puesto en segundo plano el tema de cambio climático”, remarcó.

“Teniendo un ambiente sano vamos a garantizar una sociedad sana, pensando siempre primero en el ser humano como es la característica de nuestro Gobierno”, sostuvo.

Vizcarra exhorta a la niñez a ser parte

Por otro lado, Martín Vizcarra hizo referencia a que la lucha contra el cambio climático también debe involucrar a las niños y niñas para que desde temprana edad tengan conciencia sobre el cuidado del ambiente.

“El cambio climático está en nuestras manos y va a ser real en la medida que estos conceptos lleguen a la niñez, que estoy seguro que ellos sí van a pensar en el futuro mucho más que nosotros y van a poner de su parte para cambiar estas actitudes negativas de la sociedad, que pensando en el corto plazo está llevando al mundo a unas situaciones muy complejas a futuro”, resaltó.

