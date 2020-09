Edgar Alarcón afirma que no renunciará a Comisión de Fiscalización del Congreso [VIDEO]

El congresista Edgar Alarcón aseguró que no renunciará a la Comisión de Fiscalización y que se someterá a la decisión de moción de censura presentada por la bancada del Frente Amplio, que busca separarlo de dicho grupo de trabajo.

“Si me piden que yo dé un paso al costado, porque yo soy incómodo para ellos por el trabajo que estoy haciendo, por los resultados que estoy obteniendo, no señores yo no voy a dar un paso al costado”, indicó el parlamentario en una conferencia de prensa que se realizó este miércoles en la ciudad de Arequipa.

Con relación a las opiniones de algunos políticos y congresistas de que no tendría la “calidad moral” para presidir el grupo de trabajo, recalcó que no tiene ninguna sentencia sobre la denuncias en su contra.

La siguiente semana se debatirá este pedido en la Comisión de Fiscalización, a lo cual Alarcón dejó entrever que existirían intereses de no investigar temas pendientes.

“No quieren que se fiscalice, no quieren que la verdad se sepa, ese es el tema de fondo. Están acostumbrados a que Fiscalización haga un pasado de brocha, se acabó, sale un informe muy ‘light’ y se acabó el tema”, manifestó el parlamentario.

Con respecto a los audios que desencadenaron la crisis, refirió que no coordinó con Antauro Humala difusión de los mismos. Agregó que si tiene conversaciones periódicas (aproximadamente cada 15 días) con el líder etnocacerista y que lo visitó en el penal Ancón II, pero no se trató este aspecto, solo hablaron asuntos generales y de política.

Señaló que no existe un ánimo o interés de vacar al presidente Martín Vizcarra. “Yo no tengo ningún interés personal ni político de parte de mi bancada, de querer vacar al presidente”, afirmó.

