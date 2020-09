Cuellos Blancos: fiscal Rocío Sánchez evalúa su renuncia tras sentirse “presionada”

La fiscal Rocío Sánchez denunció presuntas presiones para entregar los expedientes correspondientes del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En efecto, la funcionaria del Ministerio Público explicó que no existirían razones para entregar los documentos, pues, de acuerdo a Sánchez, las investigaciones responden al orden correspondiente con el trabajo del Equipo Especial.

No obstante, aseguró sentirse “presionada” motivo por el cual evalúa su posible renuncia.

“Sí (evalúo renunciar), porque para mí, mi tranquilidad y mi familia son primero. Yo no me aferro a los cargos. Si no necesitan que trabaje aquí, que me lodigan y yo honrosamente me retiro”, declaró este miércoles en Canal N.

Noticia en desarrollo...