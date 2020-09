Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático: ¿qué es y cuál es su objetivo?

Este miércoles 23 de setiembre, el mandatario Martín Vizcarra presidió la instalación de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático con el fin de plantear medidas que se aplicarán en todos los sectores del Gobierno para mitigar el impacto en el medio ambiente.

Es así que el Perú reafirma el compromiso integral, inclusivo, multisectorial y multinivel que asumió en 1879 y ratificó en 2016 con el Acuerdo de París, según indicó Vizcarra Cornejo.

PUEDES VER Zoraida Ávalos: Buscan desprestigiarnos para que se caigan los casos Cuellos Blancos y Lava Jato

El presidente de la República expresó que se debe generar conciencia no solo a nivel gubernamental, sino también en la sociedad, por lo que exhortó a las autoridades a tomar partida en este tema y actuar oportunamente.

“La Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático no puede quedar en un mero acto administrativo donde firmamos todos un acta y luego nos volvemos a ver después de unos meses cuando tengamos una reunión. (...) Cambio climático no es solamente firmar un acta, no es solamente tener una comisión, es tomar decisiones concretas”, recalcó.

El Presidente Vizcarra instó a las autoridades a actuar por el cambio climático. Foto: Presidencia.

Kirla Echegaray, titular del Ministerio de Ambiente, refirió que el primer paso de esta comisión será presentar en diciembre de este año, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, iniciativas que combatan esta problemática.

“Desde el Ministerio del Ambiente, como autoridad nacional del cambio climático, venimos articulando y promoviendo la participación de los ministerios, gobiernos locales, regionales, para implementar medidas de adaptación y mitigación”, señaló.

PUEDES VER Aprueban reglamento ‘express’ para elegir a miembros del Tribunal Constitucional

Por su parte, el jefe del gabinete ministerial, Walter Martos, manifestó que, pese a encontrarnos en medio de una pandemia, el Perú no debe dejar de lado otros temas que también merecen la misma importancia y atención.

“Tenemos un compromiso concreto ante la comunidad internacional en este tema. Para ello nos hemos trazado metas nacionales hacia el 2030. Al igual que la pandemia del COVID-19, el cambio climático amenaza la salud de toda la humanidad y también requiere nuestro mayor compromiso y esfuerzo como nación ”, subrayó.

Por ello, Martos Ruíz aseguró que invertirán en energías 100% renovables, transporte sostenible, buenas prácticas agrícolas, recuperación de biodiversidad, construcción y reconstrucción de infraestructura resiliente y economía circular.

PUEDES VER Los Cuellos Blancos: niegan ampliar impedimento de salida contra exfiscal vinculado a Walter Ríos

Principales lineamientos

El país, con la instalación de la comisión, deberá adoptar lineamientos, principalmente, en las áreas de salud, agricultura, agua, pesca y acuicultura, y bosques.

El objetivo es generar menores costos y reducir la vulnerabilidad de cara al futuro; y aminorar a 35% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, según refirió la ministra de Ambiente.

Asimismo, el Gobierno se enfocará en los siguientes aspectos para priorizar el desarrollo sostenible:

Soluciones basadas en la naturaleza

Energías renovables

Electrificación de la economía

Economía circular

Poblaciones y sus medios de vida

Ecosistemas, cuencas y territorios

Infraestructura, bienes y servicios

PUEDES VER Frente Amplio buscará aprobar proyecto que prohíbe a investigados presidir comisiones del Congreso

Los actores involucrados

La Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático está conformada por el primer ministro, Walter Martos, y los titulares de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Agricultura y Riego, Producción y Transportes y Comunicaciones.

A ellos se suman los de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Cultura, y Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Además, cuentan con la participación de representantes del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú.

Cambio climático, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.