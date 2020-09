AAR sobre el nuevo TC: “Hay que preocuparnos de que esté interesado por la ley y no en la política” [VIDEO]

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda sobre prescripción de deudas tributarias.

Para Augusto Álvarez Rodrich, este fallo a favor de la Sunat es positivo, pues son ingresos que el Estado requiere sobre todo por la pandemia de la COVID-19, sin embargo, aclaró que lo más importante es resaltar la constitucionalidad de las decisiones.

En este sentido, explicó que muchos actores políticos como la congresista de Podemos Perú, Cecilia García, o el parlamentario del Frente Amplio, Lenin Bazán, piensan que las deudas serán cobradas en brevedad.

“El entusiasmo por estos ingresos entra en un nivel de ignorancia y creen que el Estado ya ganó el juicio, pero no (...) El caso no ha sido ganado por la Sunat, sino que no va a prescribir el tiempo de reclamo”, infirmó.

Por otro lado, AAR manifestó su preocupación por la demagogia en los argumentos que se utilizan para defender este tipo de casos. Desde su punto de vista, los fallos del Tribunal Constitucional deben alejarse de lo político, pues de esta manera se garantiza el debido proceso.

Ante esto, el periodista recalcó que existe una necesidad de realizar correctamente la designación de los nuevos magistrados del TC, ya que estos deben proteger los intereses de la juridicidad y no de la política.

“Hay que ponerle ojo, pestaña y ceja en cómo se va a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (...) Hay que preocuparnos de que el nuevo TC esté interesado por la ley y no por la política”, finalizó.

