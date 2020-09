Este martes 22 de setiembre, el Tribunal Constitucional (TC) emitió su fallo en contra de la prescripción de deudas tributarias por 11.000 millones de soles que recaían sobre 158 empresas como Odebrecht, Graña y Montero, Telefónica del Perú, Latam Airlines, Buenaventura, Southern Perú, entre otras. La sentencia se decidió con los votos de cuatro magistrados.

“Que estas grandes empresas paguen sus impuestos al igual que lo hacen todos los contribuyentes de este país sin ninguna distinción”, refirió la presidenta del TC, Marianella Ledesma.

La demanda fue interpuesta en febrero de 2019 por el Colegio de Abogados de La Libertad cuando Manuel Montoya Cárdenas era decano. No obstante, la actual junta directiva desconocía del litigio y de la representación por parte del estudio Gálvez & Dolorier, al que no efectuaron ningún pago por sus servicios. Por ello, solicitaron el desistimiento de la solicitud.

Ninguna de las sociedades que se buscaba que sean beneficiadas con la decisión del TC estuvieron involucradas con esta demanda que alegó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) no cobre las deudas tributarias de empresas o contribuyentes pasado el periodo de cuatro años que establece el Decreto Legislativo Nº 1421.

Sunat en contra de la prescripción

Días atrás, la Sunat refirió que era ilógico dictaminar la prescripción cuando no se concluyó el proceso de exigencia del pago.

“El Código Tributario establece que el paso siguiente a la presentación de una declaración del contribuyente, es la fiscalización y no la ejecución del cobro al mismo tiempo, porque todavía no se ha determinado la deuda. El Tribunal Constitucional no debería desconocerlo (…) No se puede cobrar una deuda antes de haberla determinado, por eso los plazos no se aplican en simultáneo”, señaló el Procurador Público de de la entidad recaudatoria, Antenor Escalante Gonzales.

Grandes empresas, grandes deudas

Con el fallo del Tribunal Constitucional, grandes empresas tendrán que cumplir con el pago de más de 500 y 2.000 millones de soles. A continuación, el listado de las principales deudoras.

Empresa Deudas Compañía Minera Buenaventura S/ 2.083 millones Telefónica del Perú S/ 358 millones Latam Airlines S/ 351 millones Supermercados Peruano S/ 138 millones Graña y Montero S/ 62 millones Odebrecht S/ 62 millones Scotiabank Perú S/ 1.076 millones Las Bambas S/ 698 millones Sociedad Cerro Verde S/ 542 millones Universidad Inca Garcilaso De la Vega S/ 76 millones Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S/ 128 millones Universidad Tecnológica del Perú S/ 71 millones Instituto San Ignacio de Loyola S/ 47 millones Universidad San Ignacio de Loyola S/ 28 millones

Cabe destacar que el último lunes 21 de setiembre, la procuradora Silvana Carrión solicitó a la Sunat el listado de las 158 empresas que se beneficiarán con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Decreto Legislativo 1421. El objetivo es conocer si alguna de las compañías tiene vínculos con el caso Lava Jato.

