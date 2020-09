Muñoz: “No aparezco en las encuestas presidenciales porque decidí no participar en las próximas elecciones”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que no figura en las recientes encuestas presidenciales con miras a las elecciones generales de abril del 2021 porque anteriormente anunció que no participará en la contienda.

“ Lo que pasa es que yo he dicho que no voy a postular y he sido muy claro. [Entonces], eso ha hecho que las encuestadoras me dejen de medir , yo sé exactamente porque me lo han dicho los que manejan las encuestadoras, que yo ya no estoy siendo medido por lo que he expresado", expresó Muñoz Wells desde Surco, donde presentó el albergue para damnificados del incendio de Monserrate.

Además, el burgomaestre señaló que ha planteado al Ministerio de Salud la habilitación de corredores autorizados para ciclistas . “Nosotros hemos establecido un contacto con Minsa y en esa línea estamos intentando tener una reunión en la semana para tomar una decisión en conjunto. Y una toma de decisiones bien estructuradas”, añadió.

Por otro lado, se refirió a la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, que fue desestimada por mayoría en el Congreso y acotó que culminado el mandatado del jefe de Estado, debería someterse a investigaciones por las autoridades pertinentes.

“No era el momento para la vacancia, sino que tenemos que trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad y después del mandado del señor presidente debería someterse a los rigores como una suerte de juicio de residencia”, puntualizó.

“Creo que después de lo que ocurrió el día viernes 18 se fortalece la democracia, se fortalece la institucionalidad y el presidente deberá responder en su momento, como corresponde”, añadió Jorge Muñoz.

Elecciones 2021: George Forsyth lidera intención de voto con 23%, según Ipsos Perú

A siete meses de los comicios del 2021, George Forsyth lidera la intención de voto presidencial con 23%, reveló la última encuesta de Ipsos Perú.

El alcalde de La Victoria continúa en el primer lugar de las preferencias, aunque con dos puntos porcentuales menos que en agosto. Le siguen el congresista de Podemos Perú Daniel Urresti (9%) y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori (7%).

Intenciones de voto, según Ipsos Perú:

- George Forsyth (23%)

- Daniel Urresti (9%)

- Keiko Fujimori (7%)

- Verónika Mendoza (4%)

- Julio Guzmán (4%)

- Alfredo Barnechea (3%)

- Yonhy Lescano (3%)

- César Acuña (3%)

- Hernando de Soto (2%)

- Jorge Nieto (2%)

- Raúl Diez Canseco (2%)

- Alberto Beingolea (1%)

- Ollanta Humala (1%)

- Daniel Salaverry (1%)

- Jonás Ataucusi (1%)

- Fernando Cillóniz (1%)

- Otros (1%)

