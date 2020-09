Hoy aprueban reglamento para elegir miembros del Tribunal Constitucional

La comisión especial de selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional postergó para hoy día la votación del reglamento que regirá esta labor.

Ocurrió a solicitud del congresista Gino Costa (PM), quien consideró necesario revisar cómo se incorporó en el último texto las propuestas que entregaron. “Es un texto nuevo del que conocíamos, no lo he visto con detenimiento porque recién me ha llegado la tarde de hoy . Pido solo 24 horas para revisarlo antes de votarlo. Si votamos ahora estamos cerrando el tema”, señaló.

Entonces, el presidente de la comisión, Rolando Ruiz (AP), refirió que la última versión del reglamento incorpora las propuestas que enviaron por escrito los congresistas miembros, tal como acordaron en la sesión anterior.

Entre las incorporaciones asumidas mencionó modificaciones en el contenido de tachas, participación de la sociedad en la primera etapa de tachas, ampliación del plazo de las mismas, puntaje para la entrevista personal y para la evaluación curricular.

El pedido de Costa fue respaldado por la congresista María Retamozo (Frepap). Dijo que no había apuro en la aprobación del reglamento y tampoco veía dilación. Aclaró que se había acordado votar un anteproyecto del reglamento y luego recoger la opinión de especialistas así como de la sociedad civil y recién aprobar el proyecto que va ir al pleno.

Finalmente se sometió a votación el pedido de Gino Costa. Por siete votos a favor, un voto en contra y una abstención, el documento será votado hoy día a las 7:00 de la noche. 

Avance. Según el art. 14-f la carpeta de inscripción debe contener la constancia que acredite la presentación de declaración de ingresos, bienes y rentas ante Contraloría de la República.

