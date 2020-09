Blume sobre prescripción de deudas: “Vamos a resolver como manda la Constitución”

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, quien, además, es el ponente de la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de deudas tributarias, aseguró que resolverán el caso con independencia y desde el aspecto técnico.

Este martes el Pleno del máximo órgano constitucional decidirá en audiencia pública sobre el recurso que podría beneficiar a las grandes empresas, cuyas deudas ascienden a los 11 mil millones de soles.

“Este es un tema técnico, que no tiene que ver con ningún contribuyente en particular, si no con el cuestionamiento que se hace de un Decreto Legislativo que modificó el código tributario. (...) Es una controversia de puro derecho , no se menciona a ningún contribuyente en particular”, declaró el último lunes para Canal N.

Defendió su posición de declarar inconstitucional la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1421 sobre los plazos de prescripción. Señaló que esta norma se basa en otra del Poder Ejecutivo, la que, sostiene, era un exceso de sus funciones otorgadas.

Por otro lado, rechazó que se resalte a las grandes empresas que serían beneficiadas, Aseguró que si el TC respalda su posición, el cambio alcanzaría a todos los contribuyentes formales.

“ Somos un tribunal que no actuamos por presión política y aquí se está usando una forma de presión. Nosotros, como lo que hemos demostrado, vamos a resolver este tema como manda la Constitución. (...) Por alguna razón hay toda una campaña que hace énfasis en un grupo de grandes empresas y la verdad no se sabe si están fiscalizadas o no", comentó,

Blume responsabiliza a la Sunat

Ernesto Blume cuestionó a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) por ser la responsable de cobrar las deudas y permitir que lleguen al límite de plazo para que estas prescriban.

“Tendría la administración tributaria responder por qué demora en el cobro de las deudas y permite que pase la prescripción y cuando ya se va a vencer propicia decretos legislativos”, enfatizó el magistrado.

