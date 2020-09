Congresista celebró su cumpleaños con sus asesores, pese a restricciones: “No los iba a desairar”

El Gobierno ha prohibido toda reunión social durante el estado el estado de emergencia para evitar más casos de contagios de la COVID-19. Asimismo, ha ordenado disposiciones para evitar la aglomeración de personas en los centros de trabajo. Sin embargo, el congresista Luis Carlos Simeón Hurtado compartió un almuerzo sin distanciamiento social.

El viernes 18 de setiembre, el representante de Pasco por el partido Acción Popular fue homenajeado por sus trabajadores dentro de su despacho congresal con motivo de su cumpleaños.

“Tampoco iba a desairar, ¿no?”

De acuerdo a un video difundido, al menos 11 personas más, aparte del legislador, se encontraban reunidas en una mesa larga previo al inicio del almuerzo. Algunos de sus trabajadores le brindan palabras por su día y Simeón Hurtado responde agradecido.

“No he sido ajeno a una reunión organizada por el personal, no hay inconveniente en eso, nos hemos sacado una mascarilla para poder brindarnos el almuerzo que ha sido de confraternidad. (...) Una reunión propiciada por el personal, tampoco iba a desairar, ¿no? ”, declaró el parlamentario a La República el lunes 21

El acciopopulista reitera que la celebración duró 40 minutos y se ejecutaron los protocolos de seguridad, los que no se aprecian en las imágenes. El político señaló también que fueron 8 personas como máximo, omitiendo a tres asistentes al almuerzo.

No obstante, en declaraciones para RPP, Simeón se contradijo y señaló que ese día estuvo todo el día en la sesión del Pleno del Congreso y no celebró ningún cumpleaños . “Rechazo cualquier tipo de insinuación sobre el video que está editado y trata de manchar mi honra”, manifestó a dicho medio este martes 22. Cabe resaltar que según el Reniec, el congresista nació el 20 de septiembre de 1977.

En la zona del congresista Simeon Hurtado sí se mantiene la distancia social requerida.

“Llevaron dos vinos, pero se quedó ahí”

De acuerdo a la grabación, la mayoría de asistentes mantenía una distancia menor a un metro, lo que el Ejecutivo establece como mínimo para evitar riesgo de contagio.

Además, ninguno porta mascarillas, tampoco Simeón Hurtado, y uno que otro se levanta de sus asientos para dar palabras hacia él, lo que incluiría alzar el volumen de la voz, y por lo tanto, propagar con más fuerza un posible virus en la reunión.

“No hay que buscar los 5 pies al gato, no hay un tema de fiesta, de celebración. Ha sido un almuerzo, como cualquier almuerzo, dieron palabras y quedó en eso. Llevaron dos vinos pero se quedó ahí, no hubo brindis, no hubo nada”, buscó argumentar.

El integrante de Acción Popular añadió que parte de su rutina diaria es almorzar con sus cuatro trabajadores que laboran de manera presencial, y que esta celebración también se dio en el mismo horario.

No obstante, los asistentes no mantienen la distancia mínima.

“Fue un gesto de los colaboradores. (...) Guardando el distanciamiento (social) creo que sí podemos almorzar (juntos)”, dijo reiterando que no cometió alguna infracción.

Adicionó que todas las personas que fueron parte del almuerzo de confraternidad dieron negativo a las pruebas de descarte del nuevo coronavirus. Sostuvo que la última prueba de sus trabajadores fue hace más de 8 días, es decir, cinco días antes de reunirse con ellos.

Por otro lado, Simeón Hurtado enfatizó en negar que su sobrina labora dentro de su despacho. Aseveró que todas las planillas de sus trabajadores están publicadas en el Portal de Transparencia del Parlamento y no se muestra vínculo familiar alguno.

