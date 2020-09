SUNAT: La palabra de una abogada fue suficiente para presentar demanda de inconstitucionalidad

Exdecano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Cárdenas conversó con La República sobre sus motivaciones para presentar la demanda de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo y la SUNAT que será evaluada este 22 de septiembre por el Tribunal Constitucional. Asegura que presentaron la demanda luego de escuchar un informe de la abogada tributarista Martha Bringas Gómez. Desconoce del proceso en Lima y de que su reclamó permitiría que desaparezcan deudas tributarias por 9,256 millones de soles de 158 grandes empresas nacionales y trasnacionales.

¿Cómo nace esta demanda de inconstitucionalidad?

Por un acuerdo del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Libertad. Era evidente la infracción constitucional del Decreto Legislativo Nº 1421 en sus disposiciones finales. A mi me gustaría saber si los que opinan del tema han leído la demanda y el decreto legislativo.

¿El consejo directivo cómo llegó a tomar esa decisión, hubo un informe técnico?

Hubo una exposición sobre el tema de la doctora Martha Bringas Gómez, que es una abogada tributarista de la región, que goza de prestigio y respaldo académico.

¿Solo fue una exposición verbal?

Ella hizo la explicación al Consejo Directivo. Era evidente la infracción constitucional. En la demanda se detallan tres razones fundamentales que transgreden la Constitución. El exceso de facultades por parte del Ejecutivo.

Antes de proseguir, ¿puede precisar si hubo una explicación verbal o hay un documento que podamos compartir?

Hubo una explicación, precisamente en las oficinas del Colegio de Abogados

¿Esa opinión se contrastó con otras fuentes?

No, no fue contrastado porque no era necesario. Era evidente la infracción constitucional. Las normas no pueden ser retroactivas.

Entonces, ¿con solo una opinión, ustedes presentan la demanda de inconstitucionalidad?

No hay ningún problema. Se puede pedir informes a 100 mil personas y 100 mil personas pueden dar una opinión distinta. Se tergiversa todo, el Colegio de Abogados de La Libertad no va a tomar una decisión, lo hará el Tribunal Constitucional. Es falso que se quiera favorecer a un grupo de empresas, los contribuyentes son millones.

De esos millones de contribuyentes, ¿alguno ha demandado al Ejecutivo, aparte de ustedes?

No. Nuestra intención es jurídica. Esto no va a favorecer a 1, 2 o 3. Va a favorecer a millones de contribuyentes. Nuestra intención es cautelar el orden constitucional. El Estado también puede ser un agresor.

¿Cómo se relacionan con el estudio de abogados Gálvez y Dolorier?

No nos relacionamos con ellos. La doctora Bringas que aparece firmando la demanda, en un otrosí establece dos personas coadyuvantes. Eso sucede en la práctica jurídica, cuando litigan en un lugar distinto.

¿Por qué no utilizaron el domicilio del Colegio de Abogados de Lima?

Es otra crítica que quiero hacer. Hay 24 colegios de abogados, los otros están muertos de miedo, porque la noticia se lleva de una manera tendenciosa. No son fuertes para decir las cosas como son. Tal es así que la actual directiva de La Libertad se ha desistido de la demanda.

Más allá del tema jurídico, se cuestiona la forma en que se presenta la demanda

Lamentablemente vivimos en un país con tanta desigualdad que pensamos que el limeñito es el único que piensa y razona. Entonces, solo hubieran aplaudido si el Colegio de Abogados de Lima hubiese planteado la demanda. Los demás son provincianos que no razonan.

Pero, según lo que usted me explica, la que ha presentado esta demanda es Martha Bringas, no hay nadie más.

No es así. Sino que nosotros respaldamos lo que ella nos expuso.

Veamos, en el proceso se han presentado tres informes jurídicos, ¿alguno de estos ilustres abogados vive, litiga o es miembro del Colegio de Abogados de La Libertad?

¿Qué dicen esos informes? La verdad que no los he leído.

Entonces, ¿cómo puede demostrar que esta es una demanda que se ha trabajado en Trujillo?

Solo porque nace en Trujillo. Una cosa, los informes que me estás comentado. ¿Esos informes se han acompañado en la demanda?

¿Usted no conoce esos informes jurídicos?

Esa demanda fue firmada por mi persona y la doctora Martha Bringas y autorizando a dos personas coadyuvantes. Las personas que tú me mencionas no son abogados coadyuvantes.

¿La señora Martha Bringas no le comunicó de estos informes?

Le estoy repitiendo que la exposición que ella hizo es el análisis tributario y constitucional de la norma.

¿Sabe que existen otros dos informes en el proceso?

¿Qué dicen esos informes?

¿Usted es el qué ha demandado, usted debería contarnos la historia?

La demanda sigue su curso y en la vista de la causa que fue en noviembre o diciembre, yo ya había dejado de ser decano. En mi gestión se interpuso la demanda y esta sigue su camino.

¿Me dice que usted presentó la demanda y ya no volvió a saber nada?

No, es eso. Yo ya no tengo legitimidad. Si fueras un pequeño contribuyente me agradecerías por esta demanda. Son miles de contribuyentes beneficiados. Esa debería ser la noticia.

Entiendo, ¿me puede contar uno de esos casos pequeños que serán favorecidos?

Debe haber millones.

Tenemos una lista de 158 grandes empresas que se beneficiarán con la eventual sentencia. ¿Puede mencionar el caso de un pequeño contribuyente que se beneficiará?

Obviamente, no tengo la base de datos.

Pero, ustedes presentaron la demanda y es de esperarse que tenga una casuística para saber a quienes favorece y a quienes perjudica

Se mira con un solo ojo y se dice que favorece estos pocos.

¿Cuándo la abogada Bringas les presentó su informe, les mostró quienes serían los beneficiarios?

Insisto, la demanda fue por rigor jurídico. Ninguna norma debe ser retroactiva. Nosotros no vamos a resolver. Aún no sabemos cuál será el resultado. Investiga.

Cuándo se investiga, los beneficiarios son grandes empresas

Crees que van a mencionar a la bodega de la esquina. No les importa

¿Pero si a ustedes les importaría deberían tener esa información?

El Ejecutivo dice que solo quiere cobrar a estas empresas y terminará cobrando al pequeño y mediano contribuyente.

¿Pero, ellos no aparecen en la demanda?

En la demanda solo aparece la infracción constitucional. Se hace un enfoque jurídico.

Un enfoque siempre favorece a alguien

Nosotros hemos presentado la demanda de buena fe. La hemos publicitado. Nuestra gestión fue muy activa, hemos presentado otros proyectos. Esperemos con ponderación y sensatez lo que diga el Tribunal Constitucional.

¿El Colegio de Abogados puede desistirse tan fácil de una demanda de inconstitucionalidad?

Ellos tienen legitimidad para obrar.

Sin mayor análisis presentan una demanda y luego, se desisten, ¿es así de simple?

Ellos responden a una presión mediática. Esto no está reglamentado. La junta de decanos de los Colegios de Abogados deberían establecer algún lineamiento.