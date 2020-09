Sunat contra posible fallo a favor de grandes empresas

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) considera ilógico pretender que el plazo de prescripción para exigir el pago de una deuda tributaria se compute antes de haber sido determinada, afirmó el Intendente Nacional Jurídico Tributario de la entidad, Enrique Pintado Espinoza, durante el foro “Pago de las deudas tributarias”, realizado en el Parlamento.

Enrique Pintado consideró que el Tribunal Constitucional (TC) debería declarar infundada la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad, en la cual plantea la inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1421.

El funcionario sostuvo que tal decreto no ha excedido las facultades delegadas en la Ley 30823 para legislar en materia tributaria.

Como se sabe, este martes, el Pleno del TC debatirá la ponencia del magistrado Ernesto Blume, quien planteó la prescripción de dichos pendientes.

Según el intendente, con un veredicto del TC a favor de dicha postura, la Sunat se vería impedida de cobrar deudas tributarias de grandes empresas, aun cuando el Poder Judicial las confirme.

Durante el foro, el procurador público de la entidad recaudatoria, Antenor Escalante Gonzales, explicó que “el Código Tributario establece que el paso siguiente a la presentación de una declaración del contribuyente es la fiscalización y no la ejecución del cobro al mismo tiempo, porque todavía no se ha determinado la deuda”.

“El Tribunal Constitucional no debería desconocerlo (…) No se puede cobrar una deuda antes de haberla determinado, por eso los plazos no se aplican en simultáneo”, añadió.

Los favorecidos

Tal como informó ayer La República, al menos 158 empresas dejarían de pagar 9.256 millones de soles en deudas tributarias al Estado, si el TC declara fundada esta demanda. Entre las posibles empresas favorecidas se encuentran Odebrecht, Graña y Montero, Telefónica del Perú, Latam Airlines, Buenaventura y Southern Perú.

La clave

Atentos. La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, exhortó a la ciudadanía a tener una “mirada vigilante” con la decisión que adopten los magistrados en este caso.

