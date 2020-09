El congresista del Partido Morado Gino Costa demanda que la Comisión Especial del Congreso, encargada del concurso público de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), escuche a las instituciones especializadas en estos procedimientos antes de aprobar un reglamento.

Gino Costa había solicitado en la sesión de este domingo que esta semana se realice una sesión para escuchar a Servir, a la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Las tres primeras instituciones tienen experiencia en el concurso público para la elección de magistrados de la JNJ. Mientras que la Junta, hace poco eligió al jefe de la ONPE, Pierto Corvetto.

Sin embargo, en la comisión, los congresistas José Vega de UPP, Tania Rodas de Alianza Para el Progreso (APP), María Retamozo del Frepap y Jorge Pérez de Somos Perú, se opusieron.

A eso se sumaba la insistencia del presidente de la Comisión Especial del Congreso, Rolando Ruiz de Acción Popular, por votar de inmediato el proyecto de reglamento sin precisar cómo quedarán las observaciones al texto.

Al final, la comisión aceptó la propuesta de Retamozo: votar un anteproyecto, aprobarlo incluyendo las recomendaciones de los legisladores, prepublicarlo y que en cinco días el texto esté abierto a recibir las observaciones de expertos.

El problema, explicó Costa, es que dar un lapso de cinco días para que el anteproyecto reciba observaciones, no es lo mismo que convocar a los expertos o instituciones especializadas a que revisen la propuesta de reglamento y orienten a los integrantes de la comisión en el concurso público para el TC.

“Entiendo que no quieren escuchar a los especialistas. Me dicen que no es necesario y que para eso están los asesores. Y que después de aprobarse el reglamento se colgará en la página y se dará un plazo para que opinen todos”, refirió Costa a La República.

El parlamentario cuestiona que se desee realizar este proceso de forma agilizada. “¿Cuál es el apuro? Sino vamos a perder el tiempo. Yo tengo preguntas que no puedo responder solo. A los especialistas se les pide opinión antes de aprobar un dictamen. Es lo que hacen todas las comisiones ordinarias", agregó.

Ruiz dice que el proyecto de reglamento si recibió sugerencias de organismos expertos. En la última sesión Costa le preguntó de qué instituciones. Pero el acciopopulista alegó que no se podía hacer público los nombres. “Por transparencia tendrían que decirme”, protestó el congresista del Partido Morado.

La sesión se retoma este lunes a las 7 de la noche. El reglamento para el concurso público del Tribunal Constitucional será la columna del proceso de elección de magistrados.