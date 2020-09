La comisión especial encargada de seleccionar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) suspendió su sesión de este lunes para que los parlamentarios tengan más tiempo de analizar el anteproyecto de reglamento.

La reunión fue reprogramada para este martes a las 7 de la noche, en el que se buscará aprobar la iniciativa, pero sin la opinión de expertos. El congresista Gino Costa solicitó anteriormente escuchar a representantes de Servir, de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero su propuesta no fue respaldada.

De esta manera, al inicio de la sesión de este lunes el presidente del grupo de trabajo, Rolando Ruiz de Acción Popular, planteó votar la propuesta que a su opinión está logrando obtener la forma de un reglamento.

No obstante, el representante del Partido Morado pidió que se dé al menos 24 horas de plazo para que cada congresista revise a fondo la propuesta. El pedido fue respaldado por la mayoría de los integrantes y se reprogramó la sesión para este martes.

Anteproyecto sin opinión de expertos

Cabe mencionar que la Comisión Especial decidió elaborar el anteproyecto, que cada legislador señale las modificaciones que recomienda y prepublicarlo, para que por cinco días el texto se encuentre abierto a recibir observaciones de los expertos.

Para Gino Costa esta forma de trabajo no es la más recomendable, sino el tener la orientación de los especialistas antes de elaborar el dictamen en mención. Por su parte, Ruiz señala que el proyecto de reglamento sí recibió sugerencias de organismos expertos, pero no informó sus nombres.

“ Entiendo que no quieren escuchar a los especialistas . Me dicen que no es necesario y que para eso están los asesores. Y que después de aprobarse el reglamento, se colgará en la página y se dará un plazo para que opinen todos”, mencionó Costa a La República.

