Procurador Anticorrupción de Moquegua: Martín Vizcarra será investigado desde el 29 de julio de 2021

El presidente de la República, Martín Vizcarra, será investigado al culminar su mandato por los casos del Hospital Regional de Moquegua y la Represa Chirimayuni, según informó el Procurador Público Anticorrupción de Moquegua, Carlos Ponce Arpasi.

“Inmediatamente tengamos el 29 de julio, se le podrá investigar (a Martín Vizcarra) como a todos los demás coinvestigados”, comentó a Cuarto Poder.

Hospital Regional de Moquegua

En cuanto al Hospital Regional de Moquegua, la obra se adjudicó al consorcio conformado por las constructoras ICCGSA e Incot cuando Vizcarra Cornejo era gobernador regional. El contrato fue pactado inicialmente por S/ 163 millones, pero se concluyó con S/ 273 millones.

Además, el 30 de diciembre de 2014, un día antes de que Vizcarra culminara funciones, el entonces gerente regional, Edmer Trujillo, aprobó un desembolso irregular por casi S/ 42 millones. Trujillo es una de las personas del entorno cercano del ahora jefe de Estado.

A causa de esto, la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua investiga preliminarmente a los mencionados y a los representantes de ICCGSA e Incot por negociación incompatible.

“La hipótesis fiscal es que habría habido un interés indebido por parte de los funcionarios para favorecer en el proceso de selección en esta obra determinada, la cual está siendo materia de investigación”, indicó Ponce.

La Represa Chirimayuni

Respecto a la Represa Chirimayuni, que se encuentra en una investigación en etapa intermedia por parte del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua, existía peculado.

De acuerdo con la Fiscalía y Contraloría hubo desembolsos irregulares por cerca de 700.000 soles a la empresa Consorcio Chirimayuni, pese a que no se habían realizado los trabajos correspondientes.

“La hipótesis fiscal es los funcionarios públicos se habrían apropiado de diferentes fondos o caudales del Estado en la ejecución de este proyecto (...) La imputación fiscal que se tiene es respecto de que Martín Vizcarra, con otros funcionarios, se habrían apropiado de dineros del Estado”, señaló el funcionario público.

Otras obras durante la gestión de Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua

Una de las obras que también se encuentra en investigación actualmente y que se realizó durante el periodo de Martín Vizcarra al frente del Gobierno Regional de Moquegua es el Proyecto Especial de Riego Pasto Grande, que fue adjudicada a Obraínsa, empresa implicada en el caso Club de la Construcción.

En esta pesquisa, el jefe de Estado no está involucrado de forma directa, pero sí se consideró a quince funcionarios de su gestión. Estos son sindicados por haber aprobado pagos de más de S/ 10 millones en arbitrajes que, de acuerdo con el procurador, no debieron entregarse por no haberse culminado la obra.

“Se han perdido laudos arbitrales, y para nosotros, eso generó un indicio de corrupción debido a que seguía el modus operandi del Club de la Construcción”, expresó.

Ampliación de denuncia contra Karem Roca y Martín Vizcarra

Por otro lado, el procurador Ponce Arpasi refirió que, a raíz de los audios difundidos donde se escuchan distintas conversaciones entre el mandatario Martín Vizcarra y la exasistente Karem Roca, solicitó al Ministerio Público la ampliación de la denuncia contra ambos por contrataciones irregulares.

“Karem Roca, en su condición de secretaria del gobernador regional de Moquegua, habría contratado a su empresa, de donde formaba parte su papá. La investigación inicial se dio porque habría contratado a sus hermanos y a su esposo”, sostuvo.

