Edgar Alarcón (Unión Por el Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, sí tuvo contacto con Fabio Noriega, exabogado de Karem Roca, exasistente del presidente de la República, Martín Vizcarra, según un audio difundido por Cuarto Poder.

De acuerdo al mencionado dominical, en un diálogo entre Karem Roca y Fabio Noriega se escucha al letrado expresar que espera “hablar un tema con él”, momento después, la exasistente presidencial confirma: “Alarcón”.

Como se recuerda, en diálogo con La República, el investigado excontralor negó conocer a Fabio Noriega. “Llegó a mi despacho para dejar un documento de Karem Roca y se le indicó que debía dejarlo en la Comisión de Fiscalización”, respondió.

De igual forma, aseguró que el exabogado de Roca “nunca ofreció audios”. “Fabio Noriega no trabaja para mí, tampoco para el Congreso de la República”, acotó y agregó que espera citar a Fabio Noriega "la próxima semana”.

PUEDES VER: Partidos políticos esperan que ONPE tenga capacidad de fiscalizar

No obstante, con los audios difundidos por Cuarto Poder deja entrever una relación entre el abogado Fabio Noriega y el parlamentario Edgar Alarcón.

Audio:

Karem Roca: Mira, ¿Está en negocio con el congresista...?

Fabio Noriega: No, ya no, ya.

Karem Roca: ¿Cómo se llama?

Fabio Noriega: Alarcón. Ahí nomás ya...

Karem Roca: Él va a servir para... Quisiera saber si usted habla con él...

Fabio Noriega: Así es. Pero quiero hablar un tema con él. ¿Sabes qué? que no se maleen con las acusaciones.... O sea, configurando todo, hasta colusión hay ahí. Entonces quiero que se malee solamente...

Karem Roca: No me he dado cuenta, mira cómo han armado

La familiaridad con la que se habla entre Roca y Noriega por Alarcón confirma lo dicho por La República: Fabio Noriega relató a un periodista que estaba grabando a la exasistenta del jefe de Estado, Martín Vizcarra, y le ofreció los audios. Además, sostuvo que estaba trabajando para Edgar Alarcón, quien titula la comisión del Congreso encargada de la investigación a las contrataciones entre Richard Cisneros con el Estado.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.