Karem Roca: “No me importa lo que pase con el presidente porque él también me humilló”

Por: Ángel Páez y Doris Aguirre

Esta historia de mentiras, traiciones y resentimientos, que casi le costó la presidencia a Martín Vizcarra, necesita un escribidor. Haremos el intento.

1. Para que lo sepan todos

El jueves 2 de julio de este año, dos viejos conocidos se reencontraron después de algún tiempo. El primero, un abogado graduado hacía poco, y el segundo, un experimentado periodista, quien conocía a este pero en otra actividad relacionada con la venta de vehículos. La reunión se produjo a solicitud del primero, quien afirmó que deseaba compartir una información que haría “temblar Palacio de Gobierno”. El abogado le confió que era amigo de la asistenta del presidente, Karem Roca Luque, y según la versión de esta, la secretaria general de la Presidencia, Mirian Morales Córdova, se aprovechaba del cargo y “controlaba” al mandatario Martín Vizcarra. “Lo tiene secuestrado”, le dijo Roca a Fabio Noriega.

Ambos se conocieron durante la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, en el 2016. Roca se acordó de él en el 2018, le filtró información sobre Mirian Morales y sobre esos datos Noriega le remitió a Vizcarra un documento con los presuntos actos deshonestos de Morales. No pasó nada, como el propio Noriega admitió en una entrevista con Milagros Leiva, el lunes 14 de setiembre. Lo mismo le indicó Fabio Noriega a su amigo periodista. “Estoy grabando a Karem Roca”, le dijo. “¿Dónde están los audios?”, replicó. “Primero quería saber si estabas interesado. En la próxima reunión te entrego una muestra”, contestó. “Hablamos entonces, porque sin pruebas no podemos hacer nada”, le advirtió el periodista.

Efectivamente, en el segundo encuentro, Noriega le hace escuchar al periodista lo que había grabado a Karem Roca. La asistenta del presidente estaba muy molesta porque el 25 de junio, América Noticias difundió un reportaje en el que se hacía referencia al esposo de Roca, Iván Zapata Yactayo, y a sus hermanos, Danny, Odaliz y Alejandro Roca Luque, quienes trabajaban para el Estado o habían tenido contratos con el mismo. “Para Karem Roca, la información la había filtrado al canal de televisión Mirian Morales, porque el objetivo de esta era expectorarla del entorno de Vizcarra y de Palacio de Gobierno”, relató Fabio Noriega al periodista. Quedaron en una tercera reunión. El periodista no estaba muy convencido de sumarse al juego de Fabio Noriega. A los audios les faltaba un soporte documental.

Es entonces que Noriega le dice al periodista: “Todo esto ya es de conocimiento de Edgar Alarcón. Yo estoy trabajando para él”, afirmó con aires de superioridad. Lo que no sabía Fabio Noriega es que, antes de la tercera reunión, Karem Roca también buscó a una periodista. Había comenzado a desconfiar de su abogado. Prefirió tratar el asunto a su manera.

2. Ese nombre te han puesto

En el tiempo que Karem Roca laboraba como secretaria del gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra, Mirian Morales llegó a la región sureña como experta en conflictos sociales contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Vizcarra quedó tan impresionado que cuando formó parte del régimen de Kuczynski en el 2016, como ministro de Transportes y Comunicaciones, convocó a Karem Roca y a Mirian Morales para que trabajen con él.

Las fuentes de Palacio afirman que en esa época se iniciaron las escaramuzas entre ambas mujeres. Vizcarra conocía de las diferencias entre ambas, pero cuando llegó a Palacio de Gobierno, creyó que las relaciones mejorarían. Se equivocó. De hecho, en el 2018, como se ha indicado, Karem Roca recurrió a Fabio Noriega para informar a Vizcarra sobre la conducta de su secretaria general. “Karem Roca estaba muy perturbada por lo que denominó ‘numerosos episodios de maltrato, discriminación y humillación’ que le hizo Morales”, relató a su amiga la periodista: “Dijo que Mirian Morales muchas veces protagonizó escenas ‘en la que me deja como una persona descuidada, improvisada y tonta ante el señor (Vizcarra)’. Consideraba que Morales era ‘una muy mala compañía para el presidente’. Estaba resuelta a sacar a Morales del entorno presidencia, según ella”.

Entonces Karem Roca habló de la grabación que hizo de una reunión entre el presidente Vizcarra, Mirian Morales y ella, en la que acuerdan coordinar la misma versión sobre la presencia de Ricardo “Richard Swing” Cisneros Carballido en Palacio de Gobierno y su contratación por el Ministerio de Cultura. Lo que alimentó más el encono de Karem Roca fue que en el escándalo de Richard Swing, Vizcarra protegió a Mirian Morales, cuando para Karem Roca la responsable era la secretaria general.

Karem Roca creía que tenía el arma secreta para vengarse, como se le escucha en uno de los audios grabados por Fabio Noriega: “Él (Vizcarra) me humilla a mí, pero yo tengo otra cosa con la que el país lo va a humillar a él. Él va a quedar como mentiroso”. Era la voz de la venganza. “Fue lo mismo que me dijo a mí”, afirmó la periodista que se reunió con ella en más de una oportunidad: “Yo le dije que la difusión de ese audio le haría mucho daño al presidente y que sus enemigos aprovecharían la ocasión. Estaba en juego la continuidad del gobierno, le indiqué. Pero ella estaba determinada en lo que se había propuesto. Y por eso estaba hablando conmigo. ‘No me importa lo que pase con el presidente porque él también me humilló’, me contestó así. Ella me dijo: ‘Él (Vizcarra) era como mi padre. No hay nada peor que un padre traicione a su hija’”.

Recientemente, en una carta del 14 de setiembre dirigida al procurador del Ministerio de Defensa –para aclarar que fue un error haber dicho que la Marina contaba con equipos de espionaje telefónico–, también reconoció que las grabaciones que Fabio Noriega tenía en su poder habían sido arregladas para ser usadas como parte de su defensa: “La conversación difundida por mi exabogado Fabio Noriega contiene abundante información inexacta, construida a partir de una sugerida estrategia legal. Lamento que dicho profesional haya grabado esa conversación para luego utilizarla políticamente”, confirmando que Noriega había grabado sus conversaciones. Demasiado tarde, el material llegó a manos de Edgar Alarcón por intermedio de Noriega, con los resultados que son públicos. Karem Roca había logrado su objetivo, a costa de país en vilo.

3. Y qué será de mí

Cuando presentó los audios ante el Pleno del Congreso, Edgar Alarcón manifestó que habían llegado a su despacho de manera anónima. Sin embargo, Fabio Noriega le dio a entender al periodista con quien conversó que él le había dado los audios, o al menos una parte de ellos, probablemente entre ellos la conversación entre el presidente Vizcarra, Karem Roca y Mirian Morales. Lo cierto es que con los audios Alarcón consiguió con extraordinario éxito que en menos de 24 horas el Congreso aprobara la moción de vacancia del presidente Vizcarra, mientras que las dos acusaciones constitucionales que le interpuso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los gravísimos delitos de peculado doloso y enriquecimiento ilícito perpetrados durante su gestión como contralor general de la República, hasta el día de hoy no se discuten. Ya se cumplieron 70 días. Si no fue un canje, se le parece demasiado.

Finalmente, Edgar Alarcón admitió que contactó con Fabio Noriega. “¿Conoce o no al abogado Fabio Noriega?”, le preguntamos. “Llegó a mi despacho para dejar un documento de Karem Roca y se le indicó que debía dejarlo en la Comisión de Fiscalización”, respondió. “¿Le ofreció o no los audios?”, le indicamos. “Nunca ofreció audios”, fue su respuesta. “Fabio Noriega ha dicho que trabajó para usted”, le insistimos. “Fabio Noriega no trabaja para mí, tampoco para el Congreso de la República”, manifestó. “¿Y entonces por qué no lo cita a la Comisión de Fiscalización?”, le señalamos. “Espero citarlo la próxima semana”, dijo.

Sin embargo, el abogado de Richard Swing, Juan Varillas Alzamora, relató que existía un triángulo de intereses entre Karem Roca, Fabio Noriega y Edgar Alarcón. Vio que Fabio Noriega parecía estar a órdenes de Alarcón. Así que no es descartable la posibilidad de que Noriega filtrara los audios a Alarcón, como se lo confió el abogado al periodista. “Richard no lo buscó, fue Fabio Noriega quien se acercó hasta su domicilio por encargo de Karem Roca”, relató Varillas: “Al comienzo, Richard no lo quiso recibir porque no lo conocía. Finalmente, Noriega se identificó: ‘Soy el abogado de Karem Roca’, le dijo a Richard y este le pasó el teléfono para que confirmara con Karem.

A partir de ese momento empezaron las reuniones. Fueron muchas. Lo que quería el abogado Fabio Noriega era que él (Ricardo Cisneros) dijera cosas contra el presidente Martín Vizcarra. Porque el objetivo era vacar al presidente. Había un plan para sacar a Vizcarra y en la sombra estaba el abogado de Karem Roca. El objetivo era captar a Richard para tumbara Vizcarra”, describió el abogado.

La versión coincide con otros testimonios recogidos en el mismo sentido. Noriega le dijo a la periodista Milagros Leiva: “Yo en el año 2018 le hice llegar al presidente documentación para que tomara las medidas correctivas en su entorno más íntimo en Palacio de Gobierno”. Se refería a Mirian Morales y otros. Pero ese interés inicial de Noriega al contactar con Alarcón cambió en vacancia presidencial, según el abogado de Richard Swing: “Fabio Noriega trató de ganarse la confianza de Richard. Incluso le daba consejos. Lo mismo hizo Karem Roca, que llegó como una santa paloma, advirtiéndole a Cisneros que lo iban a traicionar y que querían hacerle daño. Incluso le regaló un detente del Señor de los Milagros, pidiéndole que lo proteja, sin saber que lo estaban grabando. ¡Qué tal celada! Hasta que en una de las reuniones con Karem Roca y Fabio Noriega, Richard pescó al abogado que lo estaba grabando.

Después notó que Noriega tenía mucha influencia en la Comisión de Fiscalización, porque ingresaba al Congreso como ‘Pedro en su casa’. Noriega parecía un congresista más, porque cuadraba su carro en el parqueo de los parlamentarios y los de seguridad al toque le abrían la puerta”. “¿Cree que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, estaba al tanto de todo?”, preguntamos al abogado de Richard Swing. “Completamente”, respondió. No era precisamente el final que buscaba Karem Roca. O tal vez sí.

Fiscal implica a Karem Roca y Mirian Morales

En su última resolución sobre el caso de la contratación de Richard Swing, la fiscal Janny Porturas Ganoza incluyó como investigadas a Karem Roca Luque y Mirian Morales Córdova.

En el caso de Roca, por los presuntos delitos de ocultamiento real y falsedad genérica. Respecto a Mirian Morales, por los presuntos delitos de colusión agravada, obstrucción a la justicia y ocultamiento real.

Una de las evidencias en las que sustenta su decisión la fiscal Porturas es el audio que registró la propia Karem Roca cuando discute con el presidente Vizcarra y la exsecretaria general Mirian Morales sobre el caso de Richard Swing.

