Visita inesperada

Dio la cara. Luego de programar su viaje a Trujillo, el presidente Martín Vizcarra decidió acudir al Pleno del Congreso el último viernes donde se puso a debate una moción de vacancia en su contra, pese a que minutos antes Palacio había confirmado que no asistiría.

En un breve mensaje a los congresistas, el mandatario fue enfático en rechazar las imputaciones que se vertieron hacia él luego de la difusión de los audios en los que se vio involucrado en el caso Richard Swing.

“Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo que he dicho a lo largo de mi gestión. No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora . Estoy aquí, con la frente en alto y con mi conciencia tranquila, no solo ustedes ante los 130 congresistas de la representación nacional, sino ante los 33 millones de peruanos y peruanas”, precisó al inicio de su discurso.

Peleas intrascendentes

Peleas. Tras retirarse del pleno en el Parlamento, Vizcarra siguió con su agenda y viajó hasta La Libertad donde visitó la Villa EsSalud ubicada en el Hospital de Alta Complejidad de Trujilo. Es allí donde el jefe de Estado aseveró sobre la necesidad del trabajo en conjunto para el desarrollo del Perú.

De igual manera, aseguró que los conflictos que se dan entre los poderes del Estado son trabas que evitan la solución de las problemáticas que recolecta durante su visita en cada ciudad.

“Recojo reclamos y quejas y comenzamos a hacer algo para solucionarlo, pero eso se logra si trabajamos juntos, si no nos distraemos en peleas intrascendentes y mezquinas que lo único que hace es postergar el desarrollo ”, manifestó.

Revelaciones

Postergación. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, reveló que los líderes de dos agrupaciones políticas pidieron al presidente de la República, Martín Vizcarra, “postergar las elecciones por dos años” bajo el argumento de la pandemia del coronavirus.

A la vez, indicó que desconoce la identidad de los políticos que solicitaron aplazar los comicios generales programados para abril del 2021. Añadió que tras la negativa del mandatario, el Congreso empezó a “enfrentarse” al Poder Ejecutivo.

“ El presidente me ha indicado que fueron dos líderes de los partidos políticos los que le pidieron postergar las elecciones por dos años . Probablemente hayan algunas normas que se tienen que implementar en el tiempo”, sostuvo en diálogo con Cuarto Poder.

Amor a la patria

Ansias de poder. Previo a la revisión de la moción de vacancia, Walter Martos exhortó a los legisladores “anteponer cualquier ansiedad de poder”. Además, habló sobre las expectativas del Ejecutivo respecto a la moción de vacancia presidencial, la cual fue rechazada el último viernes.

“Nosotros apelamos a la madurez democrática del Congreso, que el amor a la patria debe anteponerse sobre cualquier ansia de poder u otros intereses de grupos o partidos ”, señaló el primer ministro en Canal N.

Cabe recordar que pese a que hubo 32 que votaron a favor de la vacancia, otros 78 se mostraron en contra y 15 se abstuvieron; lo cual permitió la continuidad de Martín Vizcarra como máximo representante del Estado peruano hasta el 28 de julio próximo.

Se salvó

Arresto domiciliario. El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, dijo que el arresto domiciliario de la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón fue posible por la pandemia que aqueja al país; de otro modo, hubiera procedido la prisión preventiva.

“En realidad se trata de una detención domiciliaria que es una medida sustitutiva de la prisión preventiva por la pandemia del COVID-19. Técnicamente hablando, si no existiera la pandemia la señora Heredia estaría en este momento con una medida de prisión preventiva ”, aclaró en Radio Nacional el último sábado.

Como se informó, a Nadine Heredia se le investiga por su participación en el proyecto de Gasoducto Sur en el que presuntamente favoreció a la empresa Odebrecht para la adquisición de la obra, motivo por el cual se le imputan los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir.

Nuevo audios

Alarcón en la mira. Karem Roca, exasistente de Palacio de Gobierno le contó al abogado Fabio Noriega que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, le habría encargado reemplazar a su defensa legal.

Es así que el excontralor es mencionado por Karem Roca en una nueva conversación que fue difundida en América Noticias.

“El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, se ha dado cuenta de que es una rata peluda. Viene y me manda a decir que no utilice esos abogados . Por eso es que yo le tengo respeto”, se le escucha decir a Roca, deslizando, además, que ella no utiliza al citado parlamentario.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

