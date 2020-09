El vocero del Frente Amplio (FA), Lenin Checco, se refirió a la moción de censura presentada por su bancada contra el actual presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón.

En conversación con La República, Checco contó que solo espera que el documento ingrese al próximo pleno con el fin de desarrollar los argumentos y demostrar por qué Edgar Alarcón Tejada debería “retirarse” de la Comisión de Fiscalización y Reglamento del Congreso.

“Hemos conversado con casi todas las bancadas. He conversado inclusive con el mismo Edgar Alarcón y le pedí que dé un paso al costado , pero me ha dicho que no lo hará. Nosotros somos claros. Le hemos dicho a él que no puede individualizar como un tema personal la investigación”, manifestó a este diario.

Asimismo, para el representante del FA, Edgar Alarcón no puede seguir liderando la Comisión de Fiscalización debido a que se encuentra investigado por el mismo Congreso. Además de ser vinculado con presuntos actos de corrupción, motivo por el cuál fue destituido como contralor general de La República en 2017.

En esa misma línea, adelantó a este medio que en caso la censura contra el legislador de UPP no proceda, el Frente Amplio planteará su salida de la Comisión de Fiscalización ya que no habría “objetividad para seguir investigando”.

“Él (Edgar Alarcón) no puede fiscalizar funcionarios siendo él un investigado. No hay una objetividad. Hay una posibilidad de que el Frente Amplio se retire de la Comisión de Fiscalización si no se censura a Edgar Alarcón. Estamos esperando el día de la votación”, declaró.

Por otra parte, Lenin Checco dijo que le pareció “extraño” que no se hayan alcanzado los 87 votos para aprobar la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. No obstante, consideró como “un gesto al Parlamento Nacional” que el mandatario haya acudido a responder al país “en un momento tan difícil”.

“Creo que el presidente Vizcarra tiene que entender que siempre habrá en un país democrático tres poderes del Estado, y uno de los poderes es el Congreso de la República, el cual tiene una labor fundamental que aparte de legislar, fiscaliza. Es una labor por naturaleza”, acotó el parlamentario.

Cabe recordar que pese a que hubieron 32 congresistas que votaron a favor de la vacancia, otros 78 se mostraron en contra y 15 se abstuvieron; lo cual permitió la continuidad de Martín Vizcarra como máximo representante del Estado peruano hasta el 28 de julio próximo.

