Acción Popular: Guevara y Burga se enfrentan tras archivamiento de vacancia presidencial

Luego de que la moción de vacancia presidencial no prosperara en el pleno del Congreso, el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, increpó al vocero alterno de la bancada, Ricardo Burga, por haber votado en contra.

Asimismo, expresó que los otros miembros del partido que también habían votado en negativa tendrán que someterse al escrutinio de la bancada, pues su voto no los libraba de la responsabilidad que acarrean sus actos.

“Congresista Ricardo Burga, usted y los que votaron para que se admita la moción de vacancia tendrán que responder ante la militancia acciopopulista, han manchado la honra de Fernando Belaunde Terry y han sepultado las posibilidades electorales para el 2021 . Su voto por el NO no los exime de responsabilidad”, precisó el también gobernador regional de Cajamarca en su cuenta de Twitter.

A su turno, el congresista Ricardo Burga respondió a Mesías Guevara con un contundente mensaje. En ese sentido, el vocero alterno dijo que él “ no se vende por un presupuesto ” y que su motivación no eran intereses particulares, a diferencia de Guevara.

“Yo no me vendo por un presupuesto, ni agacho la cabeza ante el poder, lo tuyo solo es interés personal. Explica cómo el Gobierno ha otorgado 2.300 millones a Cajamarca si no es siendo sumiso al poder de turno. Eres lo peor que le pudo haber pasado a AP (Acción Popular).”

Habría división dentro de Acción Popular

Mesías Guevara reconoció que hay una crisis de división en Acción Popular, ya que un grupo de parlamentarios lo desconocen como presidente de la mencionada agrupación política.

“Tengo la obligación de expresar el sentimiento de un gran sector del partido. Por supuesto que hay algunos congresistas que me desconocen como líder y presidente del partido . Yo expreso mi agradecimiento porque nadie que no tenga estos principios puede estar conmigo. Por lo tanto, yo acepto que ellos no me acepten como presidente del partido”, declaró en RPP.

Cabe resaltar que los votos de Acción Popular para la moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra estuvieron divididos. De los 24, congresistas, 16 votaron a favor, 4 en contra y 3 se abstuvieron.

