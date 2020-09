Richard Swing anuncia presentación de querella contra Daniel Urresti por discriminación

Este viernes 18 de setiembre el cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard ‘Swing’, anunció la presentación de una querella contra el congresista Daniel Urresti por discriminación y violación a derechos constitucionales.

La decisión de Cisneros Carbadillo responde a que ayer, en una entrevista concedida a un medio de comunicación, se refirió al parlamentario de Podemos Perú como investigado por el presunto homicidio del periodista Hugo Bustíos y por la violación de la señora Rodríguez.

A raíz de las declaraciones, el legislador Urresti envió al artista una carta notarial, el último jueves, donde le solicitaba la rectificación de calificativos realizados “en contra de su honor”.

Por esa razón, además de presentar la demanda, Cisneros le envió su respuesta mediante una carta notarial que él mismo dejó en la sede del Congreso de la República.

“Lamento su ánimo susceptible, ya que su persona si cree que puede desprestigiar, pero cuando le recuerdan este pasaje borroso, se indigna por el hecho de no tener sentencia. Sin embargo, me reafirmo en lo que digo, que él está acusado por asesinar a una persona y violar a una pobre mujer”, señaló en el documento.

Querella y denuncia penal contra Daniel Urresti

Desde las afueras del Palacio Legislativo, Richard Cisneros anunció que tomó acciones legales contra el parlamentario por dos causales.

“Hoy día he querellado y denunciado penalmente al congresista Urresti por tachar de homofobia, discriminación y violación a mis derechos constitucionales. Señor Urresti, tendremos que vernos en la Justicia”, declaró.

También le envió un mensaje a los legisladores respecto a calificativos que puedan proferir sobre él. “Decirle a los 130 congresistas que el que siga manchando y lesionando mi honor recibirán su carta y su querella inmediata. No le voy a permitir a nadie”, expresó.

Cabe mencionar que para interponer una querella, se presenta ante el Ministerio Público una denuncia por el delito en cuestión. Las cartas notariales son parte del trámite que se solicita antes de aquerellar a una persona.

Carta notarial de Richard Cisneros contra Daniel Urresti. Foto: Captura Facebook Richard Cisneros.

“No a la vacancia”

Asimismo, dio a conocer que apoya al presidente Martín Vizcarra y que se opone a la moción presentada contra el jefe de Estado. “Estamos aquí para defender la democracia y no a la vacancia (...) No hay que darle gusto a este Congreso corrupto. Todos sabemos la obra de Alarcón”, exclamó.

Richard Cisneros en los exteriores del Congreso de la República. Foto: Marco Cotrina.

La rectificación de Karem Roca

En cuanto a la reciente rectificación de la exasistente personal del mandatario, el cantante decidió dar su punto de vista. “Karem Roca va a terminar rectificándose de todo porque lo que ella ha hecho es solamente mentir desde el principio. Hoy día he sacado en mi red social una foto porque ella decía que no me conocía", subrayó.

