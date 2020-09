Rennán Espinoza: “No se puede poner en tela de juicio la investidura presidencial”

El parlamentario Rennán Espinoza manifestó que la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de no asistir al Congreso es correcta ya que sería someterse a una "exposición innecesaria”.

“Nos parece muy bien que el presidente no venga. Hay que bajar las tensiones el día de hoy. Esta semana debe concluir sin mayor problema (...) Las investigaciones continuarán, que el día de hoy no sea vacado no quiere decir que las investigaciones no continuarán en la Comisión de Fiscalización y en la Fiscalía”, declaró a Canal N.

Asimismo, Espinoza Rosales consideró pertinente la inasistencia del jefe de Estado por los diferentes comentarios que profirieron algunos legisladores sobre aspectos de la vida privada del presidente Vizcarra.

“Hay algunos colegas que lastimosamente tienen expresiones bastantes grotescas y no se puede poner en tela de juicio la investidura presidencial. El tema personal del señor Vizcarra va a ser investigado y algún día sabremos la verdad, y espero que sea pronto”, subrayó.

En contra de la vacancia presidencial

El congresista también adelantó el sentido de su voto sobre esta moción de vacancia que presentaron seis bancadas por la causal de “permanente incapacidad moral”. Al respecto, Rennán Espinoza señaló: “Yo voy a votar en contra de la vacancia”.

La decisión del Tribunal Constitucional

En cuanto a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir la demanda competencial y denegar la medida cautelar, el parlamentario también expresó su posición.

“Una medida cautelar hubiera restado la decisión constitucional que tiene el Congreso para tomar decisiones sobre la vacancia”, acotó.

Vacancia presidencial, últimas noticias:

