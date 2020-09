Congreso debate moción de vacancia presidencial

09:46 El congresista Daniel Olivares del Partido Morado no considera adecuado que el jefe de Estado no acuda al Congreso, sin embargo, reafirmó que su bancada no votará a favor de la vacancia presidencial.

09:44 La defensa de Martín Vizcarra, el abogado Roberto Pereira, menciona que no conoce si el mandatario se apersonará al hemiciclo durante el debate de la moción de vacancia presidencial.

09:42 “Nos parece muy bien que el presidente no venga. Hay que bajar las tensiones el día de hoy. Esta semana debe concluir sin mayor problema (...) Las investigaciones continuarán, que el día de hoy no sea vacado no quiere decir que las investigaciones no continuarán en la Comisión de Fiscalización y en la Fiscalía”, declaró a Canal N el legislador Rennan Espinoza.

09:34 Congresista Diethell Columbus de Fuerza Popular llegó al Congreso y dijo que votaría según la línea del partido. Asimismo, en declaraciones a URPI, agregó: “El presidente ha decidido mandar a su abogado, que es un abogado penalista, además. Si designas a un penalista es porque crees que en lo que estás metido es en un tema penal”.

09:30 Hace su ingreso al Congreso Roberto Pereira, abogado del presidente Martín Vizcarra Cornejo.

09:28 Congresistas de Podemos Perú llegan al Congreso de la República para dar inicio al Pleno.

09:25 El presidente del Congreso, Manuel Merino, llega al Hemiciclo.

Nota previa

El presidente del Congreso, Manuel Merino, convocó a Pleno este viernes 18 de setiembre a las 9.00 a. m. para llevar a cabo el debate sobre la moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra Cornejo, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara la medida cautelar que evitaba este proceso.

La defensa del jefe de Estado será asumida por su abogado Roberto Pereira, quien tendrá que alegar por un tiempo máximo de 60 minutos el motivo por el que la moción de vacancia, por “permanente incapacidad moral”, debería ser improcedente.

En tanto, la oficina de Imagen de Palacio confirmó que el mandatario no se apersonará al Congreso, ya que se encuentra en Trujillo realizando trabajos propios de su despacho.

Proceso de vacancia presidencial

Luego de que la defensa Roberto Pereira intervenga ante el Pleno del Congreso en defensa del presidente Martín Vizcarra, los parlamentarios deben iniciar la votación que decidirá si el jefe de Gobierno continúa en su cargo.

En este sentido, se necesitan como mínimo 87 votos a favor para que la moción de vacancia proceda. Caso contrario, se archivará. Hasta el momento, se conoce que no habrían votos suficientes para que el proceso se concrete.

Desde Unión Por el Perú, a través de su vocero José Vega, afirmaron que votarán en bloque a favor. En tanto, la vocera alterna de Frepap, manifestó que su partido no votará a favor.

Otros partidos que han anunciado su postura en contra de este proceso son los del Partido Morado, Fuerza Popular y Somos Perú. No obstante, también están las bancadas que aún no definen sus votos, ya que tienen algunos de sus integrantes con opiniones divididas.

Es el caso de Acción Popular, Podemos Perú y Frente Amplio, esperan escuchar la defensa del mandatario, aunque se inclinan por un voto en contra. Por otro lado, aún no se conoce la opinión de los congresistas no agrupados.

Vacancia presidencial, últimas noticias:

