De manera inesperada, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, se presentó ante el Pleno del Congreso para responder por el pedido de vacancia en su contra pese a que minutos antes Palacio había confirmado que no asistiría.

En un breve mensaje a los congresistas, el mandatario fue enfático en rechazar las imputaciones que se vertieron hacia él, luego de la difusión de los audios en los que se vio involucrado en el caso Richard Swing.

“Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo que he dicho a lo largo de mi gestión. No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí, con la frente en alto y con mi conciencia tranquila, no solo ustedes ante los 130 congresistas de la representación nacional, sino ante los 33 millones de peruanos y peruanas”, precisó al inicio de su intervención.

Asimismo, el jefe de Estado señaló que muchas personas le recomendaron no asistir a la sesión plenaria porque podría avalar el procedimiento de la vacancia presidencial que, comentó, no se acoge a la ley.

“Estoy convencido que es importante darle una señal a la población que nuestra democracia debe ser fuerte y que a pesar de las opiniones que tenemos y que pueden ser discrepantes, lo más importante es venir y dar la cara”, remarcó.

Vizcarra: “Pregunto yo, ¿cuál es el delito?”

Por otro lado, subrayó que el argumento para el pedido de su destitución no cuenta con validez al no tener suficientes argumentos por no involucrar un delito de su parte.

“Quiero darle la confianza al pueblo peruano. El único delito, lo único ilegal, que está comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina. Señores congresistas, no nos distraigamos del enorme desafío que tenemos por delante. Hoy, una vez más, un presidente comparece ante el Congreso, y esta vez en medio de una emergencia sanitaria que aqueja a todo el país”, mencionó.

Vizcarra muestra cartas de disculpas de Karem Roca

En otro momento, Martín Vizcarra mostró las cartas notariales que presentó su exasistenta Karem Roca en las que se disculpa con la Marina de Guerra y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, al no tener la certeza sobre sus dichos en los audios.

“Aquí está la carta notarial donde la señora desmiente esa información, dirigida a la Marina, diciendo que no le consta ni sabe de esa información que ella misma propaló. También dijo que el ministro de Transportes era el cajero del presidente, aquí está la carta notarial, dirigida al ministro donde desmiente esto, y pide disculpas por decir cosas que no son ciertas. Así de fácil se manchan honras, y así también la protagonista desmiente sus propias versiones ”, expresó el gobernante.

Martín Vizcarra culminó su mensaje a los parlamentarios anunciando que se dirige a continuar su agenda de trabajo: visitar la región La Libertad. Los exhortó a hacer prevalecer los valores democráticos y a seguir con el trabajo en conjunto para que el país supere la pandemia del nuevo coronavirus.

“Yo en este momento estoy partiendo a la región La Libertad para realizar una agenda nutrida de actividades, a seguir trabajando por mi país, como lo hago todos los días, y seguir fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta frente al verdadero enemigo de los peruanos, de ustedes, de nosotros, y de todos los ciudadanos, que es el Covid 19”, sostuvo.

