Edgar Alarcón sí se reunió con reclutador de espías Alejandro Alarco

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón Tejada, sorprendentemente ha recuperado la memoria. La primera vez que le preguntamos por el capitán EP (r) Alejandro Alarco Cárcamo respondió que no lo conocía ni en pintura, No sabía de quién se trataba. Pero luego descubre que en el portal de transparencia de la Contraloría General de la República sostuvo encuentros en su despacho de vicecontralor y contralor en los años 2016 y 2017 con el capitán Alarco. No nos había dicho la verdad.

Ayer que La República dejó en evidencia la mentira. Alarcón respondió diciendo que lo único que recordaba era que el capitán Alarco lo buscaba para pedirle trabajo. Para subestimar la investigación de este diario, Alarcón añadió que Alejandro Alarco “no es mi amigo ni mi conocido”.

El excontralor, ante la insistencia de los periodistas sobre su relación con Alarco, contestó que lo visitó “porque buscaba empleo en el Área de Seguridad”. Y añadió que “no fueron más de dos veces” que lo vio, que no encontró más información en su agenda y que no tenía más detalles.

Encuentros cercanos

De esta manera, el excontralor modificó otra vez su versión respecto al vínculo con Alarco, de quien dijo que no sabía quién era y luego aceptó que algunas veces sostuvieron entrevistas.

Para ratificar que Edgar Alarcón sí mantuvo encuentros reservados en su despacho de la Contraloría con Alejandro Alarco Cárcamo, un oficial en retiro del Ejército dedicado al reclutamiento de espías para actividades solicitadas por el excontralor, este periódico publica los detalles de las visitas que el capitán le hizo a Alarcón en el edificio principal de la Contraloría en la calle Camilo Carrillo. Los reportes que son de libre acceso para quien quiera verificar los datos cuenta una historia muy diferente a la que ha relatado Alarcón.

De acuerdo con declaraciones a La República del exagente naval de iniciales M.A.E.R., Alejandro Alarco lo contrató para actividades de espionaje contra los fiscales Zoila Sueno y Reynaldo Abia, quienes, precisamente, investigaban denuncias contra Alarcón por presuntos actos de corrupción durante su gestión en la Contraloría. Acordaron un pago de 30 mil soles, pero al final Alarco solo le abonó 20 mil soles.

Los registros de visitas de la Contraloría señalan que entre 2016 y 2017 mantuvieron contacto Edgar Alarcón y Alejandro Alarco, hasta que el 4 de julio de este último año el excontralor fue destituido por graves imputaciones por corrupción de funcionarios.

Hablan los registros

El primero de agosto de 2016, el capitán Alarco fue a entregarle documentos al entonces vicecontralor Edgar Alarcón, los que fueron recibidos por el funcionario José Rojas García. Un mes después, el primero de setiembre, entre las 8 y 35 y 10 y 6 de la mañana, el vicecontralor sostuvo una “reunión de trabajo” con Alejandro Alarco “en la oficina del visitado”. Es decir, de Alarcón.

El primero de junio de 2017, entre las 8 y 56 y 9 y 25 de la mañana, Edgar Alarcón, esta vez en su condición de contralor general de la República, volvió a recibir al capitán Alejandro Alarco. Otra vez el motivo del encuentro fue, según los registros de la Contraloría, una “reunión de trabajo”. Si Alarco buscaba empleo, como ha dicho Alarcón, podría haberse dirigido al Área de Recursos Humanos. Si el capitán Alarco no laboró ni prestó servicios particulares para la Contraloría, ¿cómo es que mantuvo ‘reuniones de trabajo’ con Edgar Alarcón?

“Un interesado en trabajar en una institución como la Contraloría primero averigua si existe disponible una plaza para el tipo de profesión que desempeña la persona y luego presenta sus documentos a Recursos Humanos. Pero si tú vas directamente al despacho del contralor, es porque lo conoces, o porque alguien a quien él conoce lo ha contactado. No hay otra”, comentó un exfuncionario de la Contraloría: “Si vas directo al despacho del contralor es porque tienes ventaja sobre el resto”.

El primero de julio de 2017, Edgar Alarcón y Alejandro Alarco volvieron a sostener una “reunión de trabajo” en el despacho del contralor, entre las 2 y 3 de la tarde.

Los registros de las visitas de Alejandro Alarco a Edgar Alarcón confirman que existió relación entre ambos, la misma que en un primer momento negó el excontralor. ¿Por qué es importante este vínculo? Porque según el exagente de inteligencia naval M.A.E.R., el capitán Alejandro Alarco lo contrató para espiar a los fiscales Zoila Sueno y Reynaldo Abia, que justamente investigaban a Edgar Alarcón.

Exagente se ratifica

“En todo momento el capitán Alejandro Alarco dijo que el trabajo era para el señor Edgar Alarcón, lo que efectivamente comprobé porque me pidió hacer reglajes e infiltrarme en las oficinas de los fiscales Sueno y Abia. Me indicó que Alarcón quería saber qué documentos tenían los fiscales, a quiénes interrogaban, y en lo posible hacerles reglaje”, explicó a La República el exagente naval M.A.E.R.

Este periódico verificó por fuentes navales si el exagente de inteligencia naval M.A.E.R. había cumplido labores en el área de su especialidad, lo que efectivamente fue confirmado.

"Yo no estaba solo, había otros más. Después el capitán Alejandro Alarco me buscó cuando Edgar Alarcón había sido elegido congresista. En esta oportunidad quería que hiciera labores de ‘chuponeo’, pero no acepté. Supongo que debe haber buscado a otros.

Este diario le hizo escuchar al exagente M.A.E.R. las declaraciones de Edgar Alarcón, en relación a la investigación de La República, y esto es lo que comentó: “Las visitas que hizo Alarco a Alarcón, las reuniones que tuvieron en la Contraloría, prueban que mantuvieron vínculos. A mí ahora Alarco no me va a decir que se hizo espionaje a los fiscales y otros ‘trabajitos’ más. Ofreció buena paga. Al principio dijo 30 mil soles, pero luego solo entregó 20 mil soles. Supongo que se quedó el resto. Era evidente que manejaba buena cantidad de dinero para este tipo de operaciones encubiertas”.

“Alarcón no dice la verdad que no tiene ninguna relación con Alarco. Es que Alarco es el vínculo con las operaciones encubiertas. Alarcón estaba desesperado para saber qué tenían los fiscales Sueno y Abia. Era una obsesión”, apuntó el exagente naval.

Contundente registro de visitas

Datos

Ratificación. El exauditor de la Contraloría Walter Grados reiteró que le informaron que el exagente José Sava lo comenzó a “reglar” luego de que denunció a Edgar Alarcón.

La causa. Grados descubrió que Alarcón había comprado numerosos vehículos.

Exagente naval hacía “prensa” a Alarcón

Todavía queda pendiente de aclaración la vinculación de Edgar Alarcón con OM3 en retiro y exagente naval José Sava Melo.

Cuando el exauditor de la Contraloría Walter Grados denunció que Sava lo comenzó a espiar después de que denunció a Edgar Alarcón, Sava lo desmintió en 2017. Tres años después se descubrió que Alarcón contrató a José Sava por 86 mil soles para “labores de prensa”.

Sin embargo, según el registro de visitas público de la Contraloría, José Sava tuvo varios ingresos al Departamento de Seguridad y a la Gerencia Central de Administración, y no al Área de Prensa, como correspondía porque, según Edgar Alarcón, para eso ordenó que le pagaran. En dicha área, por cierto, tampoco lo vieron. El exagente naval solo le rendía cuentas a Alarcón.

