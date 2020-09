Daniel Urresti: No habrá vacancia presidencial, no existe consenso

El legislador Daniel Urresti, de la bancada Podemos Perú, aseguró este viernes en el Pleno del Congreso que la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra no procederá por falta de consenso.

“Ni hoy ni mañana va a haber vacancia presidencial. Sabemos que no existe consenso, que la representación nacional reunida en este Congreso de la República tiene importantes diferencias de opinión y por diferentes motivos”, manifestó.

En su intervención, además, indicó que el proceso no seguiría su curso debido a que existen fuerzas políticas en el Parlamento que avalan al jefe de Estado.

“Hay quienes se sienten representantes del Ejecutivo y actúan en consecuencia. Hay quienes por algunos puestos en el interior del país ya negociaron con el Gobierno. Hay otros que, por el ofrecimiento de presupuestos para las regiones y distritos donde tienen representantes de sus partidos, ya negociaron también”, señaló.

Cuestionamiento a grabaciones

Por otro lado, Daniel Urresti cuestionó a su salida del Congreso que el jefe de Estado haya ido para victimizarse y terminar retirándose antes de que los parlamentarios pudieran hacerle consultas. Criticó también que su defensa no haya aclarado aspectos que esperaban.

“El abogado ha hecho referencia a todo aquello que es constitucional y todas las referencias que impedirían que este delito se tome como un hecho que merece la vacancia. Él coincide en que se debe investigar al presidente y si es posible castigarlo después del 2021”, destacó.

Agregó que hubo aspectos importantes que no fueron mencionados por el abogado Roberto Pereira. “Lo que no ha aclarado el abogado es por qué el presidente tiene que discutir en ese nivel de familiaridad estos problemas y por qué los han grabado”, dijo.

La postura de Podemos Perú sobre la vacancia presidencial

El congresista de Podemos Perú refirió también que, hasta el momento, su bancada no ha definido la postura que adoptarán respecto a la vacancia presidencial.

“ Nosotros recién nos vamos a reunir para definir cuál será nuestro voto. Dije claramente que si no salían cosas nuevas, yo no iba a votar a favor de la vacancia. Por eso es que yo no voy a votar a favor de la vacancia. La posición de la bancada la vamos a discutir cuando termine el debate”, sostuvo.

Respecto a que si el presidente de su partido, José Luna Gálvez, será el que dirigirá la votación, Urresti Elera negó tal afirmación. “El presidente del partido no ha dado ninguna indicación en este tema ni en ningún otro, porque fue parte del compromiso cuando yo acepté formar parte del partido, y eso se está cumpliendo”, acotó.

Las tres propuestas de Urresti

Asimismo, el parlamentario indicó que es preciso salir de la crisis sanitaria, económica y política que atraviesa el país, por lo que explicó tres propuestas que ayudarían a toda la nación:

- Priorizar la lucha contra la COVID-19 y sus repercusiones económicas.

- Acordar una política de mínimo enfrentamiento con el Poder Ejecutivo.

- Reafirmar nuestro compromiso para que las elecciones generales 2021 se realicen de acuerdo con el cronograma.

