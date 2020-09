Congreso aprueba reforma mutilada de financiamientos de partidos políticos

El Pleno del Congreso de la República aprobó la reforma que modifica el financiamientos en los partidos políticos, pero en una versión que elimina la sanción de cancelación de las organizaciones ante faltas graves.

Con 89 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el texto sustitutorio del dictamen trabajo en la Comisión de Constitución. La propuesta fue exonerada de segunda votación.

PUEDES VER Pleno del Congreso suspende votación del pedido vacancia contra Martín Vizcarra

La elaboración del documento respaldado se trabajó en la noche del último jueves, y, según especialistas, no refleja espíritu de transparencia de la reforma original. El proyecto se encontraba en cuarto intermedio y se retomó este viernes, luego de suspender la votación de la vacancia presidencial.

Con esta decisión, la iniciativa que modifica el Título VI de la Ley de Organizaciones Políticas, tendrá vigencia desde las elecciones generales de 2021. La fecha máxima para tomar posición sobre el tema era el 28 de setiembre.

Cabe mencionar que el tema se encontraba en cuarto intermedio desde el último jueves, por cuestionamientos de diferentes bancadas a la iniciativa. La bancada de Fuerza Popular calificó la medida como “inconstitucional”.

PUEDES VER [EN VIVO] Pleno del Congreso debate vacancia presidencial contra Martín Vizcarra

Reforma de financiamiento de partidos

El proyecto aprobado en el hemiciclo cedió a las insistencias de Podemos Perú, Unión Por el Perú y Acción Popular, bancadas que se opusieron a la sanción de cancelación de la inscripción del partido político.

No obstante, se permitirá la suspensión de la misma en caso no levanten las observaciones planteadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estas se darán en casos graves de infracción o cuando no cancelen las multas impuestas.

Otra de las modificaciones que tuvo resistencias por parte de diferentes grupos parlamentarios, es el acceso que tendrá la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a las cuentas bancarias de cada partido, para ejercer su función supervisora .

Cabe señalar que se establece que ninguna organización política podrá recibir aportes anónimos. Tampoco de entidad de derecho público o empresa del Estado, confesiones religiosas, personas jurídicas con o sin fines de lucro. Se agrega que también estarán prohibidos los depósitos de personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, excepto que tenga un objetivo a la formación, capacitación e investigación.

“Es el tema más importante de la reforma”

Para el jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, Percy Medina, la aprobación de la norma sobre el financiamiento de los partidos políticos es la más importante de la reforma política, además de ser un tema que no había sido tocado con anterioridad.

“Es el tema más importante de la reforma porque cambia la manera como se financian las campañas electorales. Una vez promulgada se aplicará en las elecciones de abril del 2021. (...) Cerremos este capítulo que es una expectativa de la población y una señal de reforma que no hicieron antes”, declaró para este diario.

Reforma Electoral, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.