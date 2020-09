Abogado de Martín Vizcarra: “No se puede vacar al presidente con una base no corroborada”

Roberto Pereira, abogado del presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que el Congreso de la República no puede aprobar una vacancia presidencial debido a que no existen los elementos necesarios que sustenten la misma.

En efecto, fue durante la sesión del pleno de este viernes y luego de la exposición del jefe de Estado, que Pereira expuso los argumentos jurídicos afirmando que una vacancia no debería proceder “sobre una base no corroborada”.

“En todos los casos previos a los congresistas se les puede levantar la inmunidad, se les puede suspender en el cargo, pero no se puede vacar ni se puede hacer perder la curul. Tampoco se puede vacar al presidente de la República sobre una base fáctica, presuntiva, embrionaria, no corroborada ”, manifestó el letrado.

Asimismo, Roberto Pereira explicó que los audios que involucran a Martín Vizcarra y a su entorno más cercano no tipificarían “hechos concretos” para votar a favor de la vacancia y que su origen es “ilegal”.

“Son una base fáctica que evidencia una total incertidumbre, un material que en cualquier proceso y procedimiento podría ser tachado como inválido. No digo que es prueba ilícita, sino que es prueba ilegal”, acotó.

En esa misma línea, el abogado precisó que el Parlamento Nacional debe tramitar el procedimiento de vacancia cuando se establezcan “los fundamentos de hecho y derecho”, cosa que no sería el caso de la moción presentada para vacar a Vizcarra, pues en ella “no se hace ninguna referencia a la causal de vacancia por incapacidad moral permanente”.

“El modelo presidencial peruano tiene un blindaje al presidente de la República nos guste o no, es un modelo histórico que mantenemos en las constituciones peruanas. Por lo tanto para poder vacar al presidente tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves ”, expresó en su defensa.

Por otro lado, añadió que la moción se sustenta en la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como Richard Swing, caso que ya viene siendo investigado por el Ministerio Público y causal de que el Congreso todavía no puede sustentar una “conclusión definitiva” hasta que se termine la investigación.

“Se dice que el presidente Martín Vizcarra habría usado el aparato del Estado para obstruir, lo que de comprobarse tendría relevancia penal, ¿pero qué conclusiones se pueden extraer si son hechos no corroborados?, son hipótesis y nada definitivo”, adujo.

Finalmente, exhortó a los legisladores a tomar una decisión respetando la Constitución del Perú y basándose en “hechos sumamente graves” y no solo en “presunciones”.

“Vacar es la interrupción de su mandato y eso se puede hacer sobre la base de hechos definitivos y corroborados, no sobre presunciones que están en una fase de investigación y no tienen certeza . Son hechos que no tienen certeza y no pueden desencadenar en hechos como la vacancia presidencial”, agregó.

