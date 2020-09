El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió este jueves la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República que promueve la vacancia al presidente Martín Vizcarra.

Esta demanda contó que los votos de la titular del máximo órgano constitucional: Marianella Ledesma. Asimismo, lo hicieron los magistrados: Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña, dejando a Ernesto Blume con el único voto en contra.

Demanda competencial

A favor En contra Marianella Ledesma

Augusto Ferrero

Manuel Miranda

Carlos Ramos

José Luis Sardón

Eloy Espinosa-Saldaña Ernesto Blume

Por otra parte, el mismo TC rechazó la medida cautelar que evitaba el proceso de vacancia presidencial contra Vizcarra Cornejo.

En esta oportunidad, dicho mecanismo se dividió en dos puntos: el primero que declaraba improcedente la demanda y el segundo que exhortaba al Parlamento a incrementar la cantidad a 104 votos para vacar al actual jefe de Estado en su último año de Gobierno y en medio de la crisis nacional por el coronavirus (COVID-19).

Por la medida de improcedencia votaron a favor: Ledesma, Ferrero, Miranda, Blume, y Sardón. No obstante, a favor de declarar fundada la medida cautelar lo hicieron Ramos y Espinosa-Saldaña.

Improcedencia de la demanda

A favor En contra Marianella Ledesma

Augusto Ferrero

Manuel Miranda

José Luis Sardón

Ernesto Blume Carlos Ramos

Eloy Espinosa-Saldaña

Finalmente, a favor de la exhortación al Legislativo para elevar los votos requeridos estuvieron Ledesma, Ramos y Espinosa-Saldaña. En contra: Ferrero, Miranda, Blume y Sardón, por lo que la medida cautelar fue declarada improcedente, continuando el proceso de vacancia presidencial.

Exhortación para elevar los votos de la vacancia

A favor En contra Marianella Ledesma

Carlos Ramos

Eloy Espinosa-Saldaña Augusto Ferrero

Manuel Miranda

José Luis Sardón

Ernesto Blume

Tribunal Constitucional está conformado por Marianella Ledesma como presidenta, y los magistrados: Augusto Ferrero, Ernesto Blume, Carlos Ramos, Manuel Miranda, José Luis Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña.

Es así que en los dos recursos presentados por el Gobierno, el pleno del TC resolvió rechazar la medida cautelar con 5 votos en contra y 2 a favor , y en otro momento, admitir la demanda competencial con 5 a favor y 1 en contra , siendo este último un proceso constitucional donde se denuncia la invasión de atribuciones de un poder del Estado sobre otro.

En efecto, Ledesma sostuvo que la decisión del TC para desestimar la medida cautelar se debió a que sus integrantes consideraron las opiniones de los principales líderes políticos que se mostraron en contra de la vacancia contra Vizcarra.

“Los argumentos para rechazar la medida es que el tema de la urgencia no se apreciaba, dado que este proceso de vacancia se da en un escenario político como es el Congreso. A la luz de las declaraciones que han hecho los principales dirigentes y bancadas del Congreso que no apoyarían un tema de vacancia, el riesgo de que esto suceda se ha debilitado. Por eso es que la tutela de la urgencia que reclamaba el Ejecutivo para paralizar el proceso es que no se ha apreciado y se ha rechazado por una mayoría”, manifestó la magistrada en RPP.

Comunicado del Tribunal Constitucional sobre la admisión de la demanda competencial y el rechazo a la medida cautelar.

