El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció a favor de las acciones del Ejecutivo sobre continuar con las actividades planeadas en las regiones del país, pese a que el mandatario enfrentará un proceso de vacancia presidencial en el Congreso este viernes 18 de setiembre.

“Estamos trabajando. Con pandemia o sin pandemia, hemos seguido trabajando y lo hacemos porque el Perú no puede detenerse. Y no puede detenerse, incluso, por cuestiones políticas. (...) El Perú no se acaba con la COVID-19, (...) entonces tenemos que trabajar pensando en el futuro", enfatizó el mandatario.

Durante un actividad oficial en Piura, el jefe de Estado pidió que se trabaje por los “problemas” del país y no distraerse en cuestiones “secundarias”.

“Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar conjuntamente, unidos. No nos distraigamos en cosas secundarias, banales. El Perú tiene tantos problemas para estar distrayéndonos en discusiones estériles, miremos el futuro del Perú”, expresó.

Moción de vacancia presidencial

El viernes 18 de setiembre fue programado el debate de la vacancia presidencial contra el presidente Martín Vizcarra. Ana Neyra, titular de Justicia y Derechos Humanos, manifestó, en diálogo con RPP, que el jueves 17 sería la fecha en que el mandatario decidirá si asistirá al Pleno del Congreso o solo lo hará su abogado, Roberto Pereira, en su representación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, indicó que durante el Consejo de Ministros se definirán las acciones que tomarán desde el Ejecutivo sobre la moción de vacancia planeada a Vizcarra.

“Esas decisiones las vamos a tomar en Consejo de Ministros y encabezada por la ministra de Justicia, quien es la asesora legal”, declaró el titular de Defensa a medios locales de Moquegua.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

