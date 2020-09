Ledesma sobre rechazo a medida cautelar: “El riesgo de una vacancia se ha debilitado”

Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional (TC) y ponente en la demanda competencial y medida cautelar que presentó el Poder Ejecutivo en contra del Legislativo, a fin de paralizar el proceso de vacancia contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, indicó que consideró las declaraciones de los principales líderes políticos que cuentan con bancadas parlamentarias.

Este jueves 17, de los dos recursos presentados por el Gobierno, el pleno del TC resolvió rechazar la medida cautelar -por 5 votos en contra y 2 a favor- y admitir la demanda competencial -5 a favor y 1 en contra-, este último es un proceso constitucional donde se denuncia la invasión de atribuciones de otro poder del Estado.

En ese sentido, Marianella Ledesma detalló que la medida cautelar fue rechazada por ella, y los magistrados José Luis Sardón, Ernesto Blume, Manuel Miranda y Augusto Ferrero, mientras que a favor estaban Eloy Espinoza y Carlos Ramos.

Asimismo, la titular del ente supremo que interpreta la Carta Magna apuntó que se determinó desestimar la medida cautelar debido a que consideraron las opiniones de los principales líderes políticos que se mostraron en contra de la vacancia contra Martín Vizcarra.

“Los argumentos para rechazar la medida es que el tema de la urgencia no se apreciaba dado que este proceso de vacancia se da en un escenario político como es el Congreso. A la luz de las declaraciones que han hecho los principales dirigentes y bancadas del Congreso que no apoyarían un tema de vacancia, el riesgo de que esto suceda se ha debilitado, por eso es que la tutela de la urgencia que reclamaba el Ejecutivo para paralizar el proceso es que no se ha apreciado y se ha rechazado por una mayoría”, aseveró en diálogo con RPP.

Consultada por su recomendación de aumentar el número de votos exigidos a 104 -actualmente se necesita 87- para vacar a un presidente de la República, Ledesma Narváez comentó que solo recibió el apoyo de 3 magistrados. “[Argumentaron que] eso debería ir en el fondo de la sentencia, cuando tengamos que debatir este conflicto de aquí unos meses, ahí podría ir el tema de la exhortación, por el momento era prematuro”, exclamó.

Finalmente, explicó que tras ser admitida la demanda competencial, se notificará a ambas partes demandantes, luego se deliberará los informes orales y finalmente se emitirá una sentencia. “Calculo que todo ello culminará en un plazo de 2 meses”, concluyó.

