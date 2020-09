Edgar Alarcón admitió que asesores de la Comisión de Fiscalización visitaron a Richard Cisneros en su domicilio, tal y como había afirmado el cantante hace unos días.

No obstante, explicó que ello se debió a que las direcciones de los involucrados en el caso Richard Swing no coincidían con la información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

PUEDES VER Los chats de Richard Cisneros implican al abogado de Karem Roca

“Entonces, los asesores han tenido que recurrir a Facebook y otros medios. Al final, hemos llegado a sus casas y eso motivó a hacer este tipo de coordinaciones porque ninguno vive en su domicilio registrado. Por eso se han acercado ”, señaló el congresista.

Cabe resaltar que Cisneros Carballido, tras revelarse sus conversaciones con Karem Roca, contó que personas que trabajan para Fiscalización fueron a su vivienda de forma reiterada. Mencionó a Luis Palomino, María Urday y Carmen Rosa Huidobro.

Por su parte, el último miércoles 16 de septiembre, Alarcón Tejada pidió a los integrantes de la comisión que “confíen en el equipo técnico que lo acompaña”. Agregó que el informe del grupo de trabajo que investiga las contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura ya está prácticamente cerrado.

“Si ha habido un desliz o algún detalle lo voy a aclarar y de ser el caso espero estar entregando el informe en una conferencia de prensa. Los detalles los veremos en una sesión reservada en la tarde”, puntualizó el parlamentario de UPP.

Mientras tanto, Richard Cisneros acudió al Congreso de la República junto a su abogado, pero no pudo ingresar. El artista, mediante su defensa, buscaba presentar un documento a la Comisión de Fiscalización para expresar que no participaría más en sus sesiones.

“ He decidido poner punto final, en lo que a mí concierne, el tema de investigación en el Legislativo porque descaradamente se han vulnerado mis derechos. Hasta el día de hoy, no me han hecho llegar un solo actuado, un solo recaudo, un solo audio”, manifestó a la prensa.

Richard Swing, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.