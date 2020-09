Los chats de Richard Cisneros complican al abogado de Karem Roca

Conversaciones de chat entre el cantante Richard Cisneros y el abogado de Karem Roca, Fabio Noriega, revelan especial interés de este letrado sindicado por el artista como operador de un complot para derrocar al presidente Martín Vizcarra, quien en su propio mensaje a la Nación lo mencionó al cuestionar: “hay mucho más que investigar ¿Quién es Fabio Noriega y a quién responde? ¿Quiénes están detrás de este complot, cuyos hilos parecieran conducir al mismo presidente de la comisión de Fiscalización?”.

En las conversaciones, Cisneros, conocido también como Richard Swing, le manifiesta que quisiera reprogramar la cita de la Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Edgar Alarcón. Noriega le da algunos consejos y le llega a decir que puede hablar con el mismo Alarcón:

“Mira: ‘Sr. Alarcón sabe que yo estoy un poco incómodo con el procedimiento del Congreso, mi abogado no tiene los recaudos necesarios para ejercer mi defensa. No se me ha notificado el informe preliminar que salió a mérito de moción de la orden del día 10970 y mi abogado no tengo ningún documento para conocer de qué se me acusa y quién mi sindica. El día de hoy recién me he enterado de eso, por lo que mi abogado y yo necesitamos un plazo razonable para ejercer mi debida defensa. (...)’ ¿Qué le parece? Eso pienso decir hoy mismo después de presentar el escrito”, le dice Cisneros.

“No te preocupes, tenemos que sustentar legalmente; no le envíes nada solo el escrito que vamos a presentar por la tarde; inclusive hasta mañana a primera hora; la ventaja, como es virtual no hay problema. En el peor de los casos hablo con él”, aduce Noriega.

En otro chat, Noriega le llega a describir las oficinas de Alarcón y de la Comisión de Fiscalización en el Congreso y le advierte que el legislador y sus asesores “graban todo”.

“(...) posible te citen a la oficina de la Comisión en la plaza Bolívar; o en su oficina de la Av. Azángaro, 8.vo piso; allí están sus asesores, todo graban; incluyendo el mismo Alarcón, si pone su teléfono en su escritorio, te está grabando”, asegura el abogado.

Pocos días antes de la difusión de los audios, Noriega pide a Cisneros “no compartir nada” y la advierte que si se filtra algo será responsabilidad del cantante. Como recriminándole, le dice que pensaba hacerlo parte de “dos premios mayores de la Tinka”.

"Solo te agradezco NO compartir nada, eres la única persona que tiene conocimiento de los hechos, cualquiera trascendido es de tu exclusiva responsabilidad, y pensar q estaba a punto de hacerte partícipe de “dos premios” mayores de la Tinka, sabe mi Dios, porque hace las cosas. Bueno, siempre en los mejores deseos, ya tienes el camino claro, se q te va servir para tomar decisiones a futuro; cualquier consulta, estamos en contacto. Bendiciones", le escribe el amigo de Roca, a quien se le oye en varios audios.

Las conversaciones acaban el mismo jueves 10, cuando Alarcón difunde las grabaciones en el pleno del Parlamento, con venia del presidente del Legislativo, Manuel Merino. Noriega le dice a Cisneros que vea Canal N, que pensaba que solo él tenía las grabaciones, que ahora “es una coladera”, pero le ofrece ayuda para que “salgas ileso”.

"Mira Canal N, creí que sólo tenías la exclusividad / Es una coladera, ya están cerca

/ Se acabó la historia / Ahora es tu oportunidad de salir ileso, tengo el camino", se lee.

Transcripción de los audios:

lun, 31 ago.

Noriega: Mi estimado Dr será posible hoy visitar los predios, para conversar. Agradezco su atención y comunicarme la hora. Estaré pendiente de su confirmación. Dr no se olvide poner a buen recaudo mi aparato; mañana le devuelvo su mascarilla; q tenga buenas noches

mar, 1 set

N: Te envié un mensaje; a medio día te envío el documento para el Congreso. Dr; me puede enviar el documento de notificación del Congreso, para poder redactar el escrito

Cisneros: He sido notificado por la orden de día 10970

N: Cuando te llegó la notificación? Firmaste el cargo?

C: Viernes 7 pm si firme

N: OK

C: Pero por aquí va el tema. Mira Sr Alarcón sabe que yo estoy un poco incómodo con el procedimiento del Congreso, mi abogado no tiene los recaudos necesarios para ejercer mi defensa. No se me ha notificado el informe preliminar que salió a mérito de moción de la orden del día 10970 y mi abogado no tengo ningún documento para conocer de que se me acusa y quien me sindica. El día de hoy Recién me he enterado de eso, por lo qué mi abogado y yo necesitamos un plazo razonable para ejercer mi debida defensa. Yo considero que si hoy me notifican todos esos documentos yo podré revisarlos en esta semana y podríamos reunirnos aquí sin ningún inconveniente el próximo miércoles

Que le parece, Eso pienso decir hoy mismo después de presentar el escrito por lesa de partes con ese sustento es más que válida la postergación de la audiencia O del interrogatorio

N: No te preocupes, tenemos que sustentar legalmente; no le envíes nada solo el escrito q vamos a presentar por la tarde; inclusive hasta mañana a primera hora; la ventaja, como es virtual no hay problema. En el peor de los casos hablo con él

C: No le voy a advertir nada

N: Nada suficiente con el escrito

C: Esa información es sólo para usted

N: Te envío más tarde, por estrategia es mejor presentar el documento el día de mañana; se puede presentar virtualmente hasta una hora antes de la hora señalada; pero mejor mañana a medio día, o a golpe de 1 pm. Como hicimos con K, presentamos una hora antes y ganamos tiempo, para q reprogramen su agenda. Si los anticipas te van a reprogramar de inmediato, mejor la sorpresa; así con tranquilidad nos reunimos para el próximo paso

La ley te faculta a pedir cambio de fecha, no hay ninguna restricción, menos consecuencias. Así q tranquilo, nuestra arma es la reserva. Te lo envío por la noche debidamente sustentado por wsp, lo firmas y mañana a la 1pm se lo envías virtualmente

C: Ok. Pienso lo mismo, hoy iré a escucharlo y punto

N: Pienso q no debes dar ninguna explicación a nadie, solo actuar de acuerdo a la ley

C: Si pero a veces es mejor dejarlos que hablen

N: El día q citaron a la amiga, igual Alarcón lo esperaba con todos los honores, le presentamos una hora antes y se acabaron los honores y las pompas

Si puedes ir a un terreno neutral, sería lo ideal; posible te citen a la oficina de la Comisión en la plaza Bolívar; o en su oficina de la Av Azangaro 8vo piso; allí están sus asesores, todo graban; incluyendo el mismo Alarcón, si pone su teléfono en su escritorio, te está grabando. Hay que mantener las formas para con MM; para conseguir el efecto deseado, solo escucha, si es q vas. Ya entendí el preaviso, pero recuerda que están en el Poder y no sería raro que mañana ya tengan la grabación de hoy; no te expongas, recuerda “El arte de la Guerra”; el éxito de todas las batallas es la sorpresa; ese era mi mensaje de la mañana; no mires el árbol, mira el bosque, allí no ganamos nada sólo glamour...

C: Así es

N: Sabes que es una persona muy

N: Hola Dr, le envío su escrito, para q lo firme y se lo envié, al presidente de la comisión de manera virtual mañana a la 1p.m. Sería bueno reunirnos para continuar con el siguiente paso. Si desea hacer alguna modificación es su potestad; me confirmas si deseas q lo imprima

Solicita Reprogramación de Declaración Testimonoal.docx

C: Hola Richard.Cisneros2104@gmail.com

mie. 2 set

C: Buenas

N: Maestro, voy al depa a traer mis documentos, me esperas; no creo que demore más de 30′

C: Ok

N: Llegó en aprox.

C: Richard.Cisneros2104@gmail.com

Allí está otra vez Manda como Word

Ok Ya lo

N: Disculpa anoche copié mal el #, ya te lo he envié Le puse 2014

C: [Enlace a nota titulada: “Caso Richard Swing: Contraloría señala responsabilidad penal en 16 funcionarios del Mincul por hechos irregulares”]

N: Me llamo K con la noticia del contralor. Debes tener el # de Lizbeth Santos : 905 - 080- 804

Hola Dr, ya le llevó su resumen de la Contraloría; tenga a bien poner todo a buen recaudo; está al milímetro la DIVIAC, ayer nos siguieron al Congreso y le tiene intervenido todos sus aparatos electrónicos, hoy me volvieron a re confirmar, todo por orden de su amigo OM, jefe demoran en la sombra

Error, quise decir OV. Dr a q hora podemos lo visitó? Lo puedo visitar?

Tengo su encargo

[Llamada perdida a las 15.46]

N: [Envía archivo “INFORME DEFENSA RCC.docx”]

Mi estimado Richar, el año 2014, el Tribunal Constitucional establece una resolución vinculante para las instancias administrativas y comisiones investigadoras; desconoces a las personas involucradas en la resolución de la Contraloría; y te ampara el derecho a la defensa al nombre y la buena reputación

[Envía foto de documento en que se lee “Ustedes no son competentes para interrogar todo lo que no son el fuero idóneo cita F67”] Fundamento 67 de la resolución del TC Déjale que hable lo que quiera; al final sólo la Cereza del pastel lo q está en amarillo Resaltado

Le dices q el único fuero para investigar y establecer responsabilidad es la Fiscalía; los órganos Administrativos son un saludo bandera

[Llamada perdida a las 21:24]

N: Al igual que las comisiones investigadoras

C: Hola

N: En camino

C: Ok, Gracias

N: Iglesia Camino Real. Llegué

sáb. 5 sept.

N: Mi estimado Dr, no muestre nadie el informe, va ser la única garantía de la gestión de hoy día y de lo q se viene judicialmente para Ud.

La cita hoy, solo para conversar. Es la única y última oportunidad

[Manda imagen en que se lee “About Us”]

N: Saliendo de la Fiscalía te llamo, voy a ver si de pasada me dejan una lectura breve, de la declaración de MM; para que tus abogados no te cuenten fábulas y pongas los pies sobre la tierra

Mi estimado Richard, ya salí de Anticorrupción, dónde te encuentro?

Esperando

C: Ya llegaste

N: Por favor bajas los documentos de Alarcón y el del TC, para armar tu tema

Hace rato

Solo nos falta el reglamento del MC

C: Ok

N: Solo te agradezco NO compartir nada, eres la única persona que tiene conocimiento de los hechos, cualquiera trascendido es de tu exclusiva responsabilidad, y pensar q estaba a punto de hacerte partícipe de “dos premios” mayores de la Tinka, sabe mi Dios, porque hace las cosas. Bueno, siempre en los mejores deseos, ya tienes el camino claro, se q te va servir para tomar decisiones a futuro; cualquier consulta, estamos en contacto. Bendiciones

jueves

N: Mira Canal N, creí que sólo tenias la exclusividad

Es una coladera, ya están cerca

[mensaje eliminado]

Se acabó la historia. Ahora es tu oportunidad de salir ileso, tengo el camino

La República llamó y escribió a Noriega, pero hasta el cierre de esta nota, no respondió.