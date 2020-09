Partido Contigo: lo que se sabe de Máximo San Román y la agrupación política con la que aspira a la presidencia

El ingeniero mecánico y exvicepresidente de la República Máximo San Román hizo público que es precandidato a la presidencia del país con el partido Contigo, antes Peruanos por el Kambio (PPK), para los comicios del 2021.

El también exasesor de Pedro Pablo Kuczynski, en declaraciones para RPP, prometió contar con “las soluciones concretas para sacar adelante al país en esta crisis”, en referencia a la pandemia mundial que se vive a causa del coronavirus.

¿Quién es Máximo San Román?

Máximo San Román Cáceres, de 74 años, es un ingeniero mecánico, empresario y político. Su debut en la política fue como candidato a la primera vicepresidencia de la República en las elecciones que ganaría Alberto Fujimori. Buscó ocupar una curul en la lista de senadores por el movimiento independiente Cambio 90.

Mientras ocupaba el cargo de primer vicepresidente del país, en 1990, fue escogido como presidente del Senado de la República. Luego del autogolpe y de solicitar a los países del mundo que exijan al gobierno regresar a la democracia, Máximo San Román juró al cargo de Presidente Constitucional del Perú con la banda presidencial de Belaúnde, pero la medida no fue reconocida ni por el Ejército ni por la comunidad internacional.

En 2005, y de la mano de Restauración Nacional y de Humberto Lay Sun, San Román oficializó su candidatura a la Primera Vicepresidencia de la República; sin embargo, el partido perdería las elecciones en primera vuelta.

Ese mismo año, quiso ocupar el cargo de presidente regional del Cusco, pero los votos no le favorecieron, pues quedó en segundo lugar. Para el 2010 tentó nuevamente la presidencia de la región Cusco con el partido Movimiento Regional Pan, sin éxito. Finalmente, en el 2016, fue nombrado asesor presidencial de PPK, cargo del que fue cesado en diciembre de 2017.

Máximo San Román

¿Qué dijo Máximo San Román sobre su precandidatura?

En el medio citado, Máximo San Román expresó: “Esta vez he aceptado el reto de liderar el partido y he asumido el liderazgo. Me han reconocido como tal y espero que, con el éxito que merece, el Perú necesita elegir a un buen presidente que lo conozca, que sepa la problemática y que tenga principalmente la alternativa de solución”.

Además, se refirió a los problemas de fondo que atraviesa nuestro país. “Quiero restablecer en Perú una política verdadera para combatir el hambre, que es el peor flagelo de una sociedad y por hambre mueren. Y para paliar el hambre deciden salir de sus casas y no cumplir la cuarentena, y nos han convertido en el primer país en el mundo que tiene más muertos por millón de habitantes”, señaló Máximo San Román.

“Estamos contra el tiempo, estamos convocando a las mejores personalidades del país, prescindiendo de su filiación partidaria, la única condición es que tenga capacidades morales y éticas impecables, que conozca nuestra realidad, en el campo que le corresponda”, sentenció el político.

¿Cuál es el origen del partido Contigo?

Según su portal web, Contigo es una agrupación política social-republicana de centro, con base ideológica en la economía social del mercado, filosofía humanista y democracia republicana. Fue fundada por Salvador Heresi, Gilbert Violeta, Jorge Villacorta y Juan Sheput, congresistas remanentes del partido Peruanos por el Kambio, en 2019. Esta bancada no consiguió representantes parlamentarios para pasar la valla electoral en las últimas elecciones extraordinarias de Perú.

