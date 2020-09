Ministro Incháustegui reveló nombres de quienes lo contactaron para formar supuesto gabinete transitorio

El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, dijo que Daniel Huarcaya Clemente y Santiago Arancibia Ortega fueron los allegados del partido Acción Popular (AP) que lo contactaron para ofrecerle ser parte del “gabinete transitorio” que dirigía Manuel Merino.

Durante una reunión de trabajo junto a gobernadores regionales y alcaldes, el integrante del Poder Ejecutivo reiteró los mensajes, a los que consideró intimidatorios, de parte de personal cercano a la agrupación que tiene mayor presencia en el Congreso.

Cabe resaltar que el último lunes, el ministro confirmó haber recibido mensajes de dos personas cercanas al partido político, los que se referían a la formación de un nuevo gabinete de “transición” que lideraría Merino de Lama, actual titular del Parlamento, luego de vacar al presidente Martín Vizcarra.

Precisó que el afiliado a AP Santiago Arancibia se escribió para decirle que “tome la mejor decisión”, luego de hacerle referencia sobre la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien terminó renunciando ante un segundo pedido de vacancia por parte del Legislativo.

“El viernes recibí dos mensajes de Whatsapp de dos personas cercanas a Acción Popular, los cuales me causaron mucha extrañeza. Los mensajes eran intimidatorios , uno decía que piense bien, que recuerde cómo terminó una situación de dos poderes del Estado, y cómo terminó la situación de Pedro Pablo Kuczynski, que era joven y tenía que cuidar mi apellido”, mencionó el ministro durante la reunión del Ejecutivo con los alcaldes de este miércoles.

Asimismo, agregó que otro mensaje fue el de Daniel Huarcaya, quien le dijo claramente que se estaba formando un gabinete de transición y que el ministro Incháustegui continuaría al frente del Ministerio de Energía y Minas.

“En el segundo mensaje también me decía que esté tranquilo porque va a haber un gabinete de transición y por mi apellido yo me quedaría en ese gabinete. Inmediatamente eso me causó una indignación y transcurrido los días están pidiendo los nombres de esas personas”, mencionó.

Chats de allegados a Acción Popular al ministro Incháustegui

Minutos después de declarar ante las autoridades regionales y locales, el ministro Incháustegui compartió partes de los mensajes que recibió de los allegados a AP. En su publicación consideró como inoportunos los chats .

Asimismo, resaltó la identidad democrática del partido político, del que su padre fue correligionario: “Estoy seguro que esos mensajes no representan el sentir de un partido que forma parte de la vida democrática del país, que luchó y seguirá luchando por fortalecer las instituciones a pesar de las circunstancias adversas”.

Mensaje de Daniel Huarcaya a ministro Incháustegui

Mensaje de Daniel Huarcaya a ministro Incháustegui

Mensaje de Santiago Arancibia a ministro Incháustegui

Hoy, con profunda convicción democrática, debo señalar que las dos personas cercanas a Acción Popular que se comunicaron conmigo son Daniel Huarcaya Clemente y Santiago Arancibia Ortega. Ambos, de manera inoportuna, me enviaron mensajes que considero impropios. (1/3) pic.twitter.com/sAzfTXvpJM — Miguel Incháustegui (@miguelinchauste) September 16, 2020

