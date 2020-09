El burgomaestre de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz Wells, consideró que la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra no es oportuna para el país en medio de la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Señaló que el jefe de Estado debe terminar su mandato, con vigencia hasta julio de 2021, y posteriormente ponerse a disposición de las investigaciones que el Ministerio Público considere pertinente. Agregó que el pedido para destituirlo, en trámite en el Congreso, no tiene sustento suficiente para que pueda proceder.

" No es lo mejor proponer una vacancia en estos momentos; además, creo que le falta alguna sustentación. Deberíamos buscar que el presidente termine su mandato y después que se someta a los temas de justicia. No podemos romper la institucionalidad, aquellas personas que no hagan bien las cosas que sean sancionadas”, manifestó Muñoz para Canal N.

Respecto a los cuestionamientos a miembros y allegados al partido Acción Popular, Muñoz Wells pidió que se identifiquen a las personas involucradas en las llamadas que el ministro Incháustegui dijo haber recibido para ofrecerle conformar el “gabinete transitorio” de Manuel Merino de Lama. Comentó que se deben tomar acciones contra los responsables.

“Lo que hay que hacer es que, las personas que han dicho que han sido llamados en Acción Popular que digan quién los llamo y qué propusieron. Entonces, hay que tomar acciones con estas personas que no tienen una visión de país”, mencionó.

Muñoz sobre rechazo de censura a titular del MEF

Por otro lado, el alcalde de Lima saludó que el Pleno del Congreso haya rechazado la moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, el último martes. Sostuvo que este intento fue una distracción al trabajo que la funcionaria ejecuta.

“Ayer no se censuró a la ministra, en lo personal siempre dije que era una situación que en estos momentos no era pertinente, era una distracción al trabajo que está realizando la ministra. Pero es parte de lo que se tiene como control político. Es una potestad, un derecho del Parlamento, fue llamada, absolvió las dudas y en el Parlamento se decidió que no se le censurase, y esto permite que continúe con el trabajo que viene realizando”, declaró a la prensa.

Asimismo, resaltó que ante la crisis política, las autoridades deben priorizar el bienestar del país y trabajar en conjunto frente a la también crisis sanitaria por el COVID-19: “La solución a veces es fácil de aplicar, es pensar en el país, en la unidad, en que debemos trabajar juntos”.

